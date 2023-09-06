Джокович выиграл 10-й матч подряд и переписал кучу рекордов! Серб уже в полуфинале US Open

Во вторник, 5 сентября, на US Open начались четвертьфинальные матчи. Во второй встрече дня принимали участие первая ракетка США Тейлор Фритц и 23-кратный чемпион ТБШ, сербский теннисист Новак Джокович. Ставки были как никогда высоки: надежда Америки пытался впервые в карьере пробиться в ½ финала ТБШ, а 36-летний уроженец Белграда продолжает свой путь к 24-му «Шлему».

Игроки ранее встречались семь раз, и во всех случаях сильнее оказывался Джокович. Возник логичный вопрос: сумеет ли серб довести счёт до 8−0 или американцу удастся размочить счёт?

Путь Тейлора и Новака на пути к очередному очному противостоянию был примерно похож. Девятый номер посева за четыре предыдущих противостояния на Открытом чемпионате США — 2023 не отдал своим соперникам ни сета, последовательно обыграв соотечественника Стива Джонсона, перуанца Хуана-Пабло Варильяса, юного чеха Якуба Меншика и одного из главных открытий турнира Доминика Штрикера из Швейцарии. Джокович, в свою очередь, также уверенно проходил по турнирной сетке, кроме матча третьего круга с Джере. Второй ракетке мира в сербском дерби даже пришлось уходить с 0−2 по партиям! Новак медленно начал этот матч, однако в нужный момент резко прибавил — настолько резко, что на самом деле даже не был близок к поражению. Кстати, за последние три года это уже третий подобный камбэк Джоковича на мэйджорах.

Перед матчем с Фритцем 36-летний уроженец Белграда в лестной форме высказался о своём будущем оппоненте. «Тейлор входил в топ-10 игроков на протяжении последних нескольких лет и показывал потрясающий теннис, особенно на родной земле на турнирах на харде здесь, в Штатах. Он заметно прибавил за эти годы. Очевидно, что с этого момента матчи для меня будут становиться только сложнее, и я готов к этому вызову», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

Сам 25-летний американец также не мог не поделиться ожиданиями от будущей битвы.

«Думаю, самое трудное — это поверить, что необходимо просто играть для себя. Не нужно стараться подавать мощнее, целиться ближе к линиям и тому подобное, потому что это Новак. Думаю, мне необходимо играть для себя и верить, что если я играю хорошо, то этого будет достаточно и мне не нужно делать ничего дополнительно. Новак есть Новак. С ним трудно. Он побеждал меня семь раз. У меня нет такого счёта больше ни с кем в туре, поэтому я верю, что однажды мне удастся его обыграть. Четвертьфинал US Open — подходящий момент (улыбается)», — сказал Фритц на пресс-конференции после победы в ⅛ финала турнира.

ТЕЙЛОР ФРИТЦ | Источник: Reuters

Новый матч на центральном корте Открытого чемпионата США начался очень необычно. Уже на самом старте 25-летний американец имел брейк-пойнт, но не сумел реализовать его — гейм остался за великим сербом. При этом в следующем гейме Джокович со второй попытки реализовал свой шанс и вырвался вперёд в сете — 2:0. Но закрепить преимущество у Новака не получилось — на брейк-пойнте соперника 23-кратный чемпион ТБШ отправил мяч кроссом справа в коридор — 2:1. Хозяин кортов к моменту счёта 2:1, 30:30 в пользу соперника допустил уже десять (!) ошибок. В итоге дальше Тейлор просто рассыпался. Он очень неудачно играл на своей подаче. За весь турнир до того он отдал свою подачу всего раз, а в первой партии не смог взять ни одной. При этом теннисисты демонстрировали не самый высокий уровень игры — было много ошибок от обоих, всего несколько ударов навылет, но Джокович, безусловно, играл точнее и лучше. Именно серб заслуженно забрал стартовую партию со счётом 6:1.

Второй сет начался с того, что Фритц наконец-то выиграл гейм на своей подаче. Его соперник отметился тем же. Однако затем Тейлор с первой попытки позволил брейкануть себя, и Новак вновь обеспечил себе комфортное преимущество — 2:1. Дальше серб за девять с половиной минут забрал труднейший гейм. У хозяина кортов было четыре шанса сделать брейк, но он не воспользовался предоставленными возможностями. После успешного преодоления этого испытания никаких проблем на подаче Джокович уже не испытывал. В итоге 36-летний уроженец Белграда выиграл партию со счётом 6:4. Её статистика: 12/7 у серба по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 15/14 у американца.

В третьем сете теннисисты сначала уверенно брали свои подачи. Однако первые проблемы в партии возникли, как ни странно, именно у Новака. Фритц заработал два брейк-пойнта, но американец снова упустил шанс вернуться в игру. Не брейкуешь ты — брейкуют тебя: правило, которое плавно перетекло с футбола в теннис. Уже в седьмом гейме сета Джокович наглядно показал, как нужно реализовывать свои шансы, причём Тейлор дважды имел возможность закрыть подачу — серб повёл со счётом 4:3. Однако затем 23-кратный чемпион мэйджоров всё-таки дрогнул и позволил оппоненту впервые за несколько часов самому сделать брейк — 4:4. Правда, надолго американца не хватило: в девятом гейме партии Тейлор просто разбросал мячи по аутам и отдал её в руки Новаку, а вместе с ней и матч. 6:1, 6:4, 6:4 — с таким счётом нынешняя вторая ракетка мира закрыл американца и пробился в свой 13-й полуфинал в Нью-Йорке (до рекорда Джимми Коннорса остался один полуфинал).