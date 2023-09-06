Уходит в хоккей. Экс-теннисистка Мыскина может стать президентом «Лады»

Российская теннисистка Анастасия Мыскина хороша знакома российским болельщикам благодаря многочисленным победам на турнирах WTA, победе на «Ролан Гаррос» в 2004 году и ярком выступлении за женскую сборную России. В том же 2004 году Анастасия добилась наивысшей позиции в карьере, забравшись на вторую строчку рейтинга WTA. Завершила карьеру в 2007 году. Но причем тут хоккей?

Встречалась с хоккеистами, входит в наблюдательный совет

Дело в том, что последние четыре года Мыскина входила в наблюдательный совет хоккейного клуба «Лада» (Тольятти). Это случилось вскоре после того, как команда по финансовым и инфраструктурным причинам была выведена из состава Континентальной лиги (КХЛ). И только в сезоне 2023/24 снова вернулась — спустя пять лет.

Хоккей для 42-летней Анастасии — не чужой вид спорта. В ее жизни были хоккеисты —теннисистка встречалась с Александром Степановым («Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев»), а также Константином Корнеевым («Ак Барс», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Северсталь»). Оба сейчас, кстати, работают тренерами. В то время Мыскину часто можно было заметить на ледовых площадках России.

Главный вопрос — какие функции лягут на экс-теннисистку, в случае утверждения на позицию директора хоккейного клуба? Конечно, вряд ли она будет решать операционные вопросы по трансферной политике клуба, контрактами и так далее. Для этого найдутся в клубе более осведомленные люди. По всей видимости, на нее лягут представительские обязанности. Не стоит забывать, что в настоящий момент Анастасия является так же вице-президентом Федерации тенниса России. Это означает, что административно-управленческий опыт уже имеется и вести необходимые переговоры девушка умеет.

За время теннисной карьеры и работы в ФТР, Мыскина обросла многочисленными связями, которые могут помочь продвигать тольяттинский клуб в КХЛ. Поиск спонсоров и партнеров — крайне важно для любого большого проекта. Единственное, что может немного смущать в данном назначении — наличие трех пока несовершеннолетних детей у Насти. Хватит ли времени на ответственную работу?

«Это точно не фейк?»

Любопытно, что мнения относительно прихода в хоккей на руководящий пост Мыскиной среди специалистов и экспертов в этой области разделились. Так, прославленный в прошлом хоккеист, успевший поработать президентом омского «Авангарда», Максим Сушинский полагает, что девушке не хватит хоккейного опыта и понимания.

«Мыскина станет президентом “Лады”? Это точно не фейк? Даже не знаю, за что она будет отвечать. Если будет функционером, не касаться хоккейных операций, то почему нет. Если будет касаться хоккея, то ей не хватит опыта и понимания хоккея. Но должность президента подразумевает не хоккейные операции, а финансовую и маркетинговую деятельность, а также поддержание команды. Тут вопрос тяжёлый, на что она идёт. Если идёт на то, как я понимаю должность президента, то почему нет. Я просто не знаю, какой у неё опыт.



Не уверен, что она будет лезть в сам хоккей. О чём она будет разговаривать по тактике игры с тренерами? Этого я не понимаю. И кого из хоккеистов брать в плане селекции? Мне тяжело это понять. Но как функционер — почему нет?» — цитирует Сушинского Legalbet.

Вторая после Смородской

Но есть и противоположное мнение — от двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«Нормальное назначение, свой человек, почему нет? Дай бог, что наших туда берут — будет отстаивать наших людей. При чём тут то, что она женщина? Главное — как она понимает свою работу. Какая разница, женщина или мужчина? У нас что, только мужчины умеют думать и принимать решения? Она великая теннисистка. Верю ли я в неё? Как в теннисистку — да, а там я же не знаю, как она будет себя вести, правильно? Давайте посмотрим. Пример будет либо плохим, либо хорошим», — сказал Кожевников.

Руководство «Лады» обещает принять решение в ближайшее время. Если назначение Мыскиной состоится, то ее можно будет считать второй женщиной, которая будет руководить мужской профессиональной командой. Первой была Ольга Смородская в футбольном «Локомотиве». И, откровенно говоря, у нее получилось не очень. Возможно, по той причине, что она пыталась влезать именно в футбольную часть, в чем не особо разбиралась. Одно увольнение из родного клуба легендарного Юрия Семина чего стоит. «У меня не конфликт со Смородской, это у нее конфликт с футболом» — сказал однажды тренер и эта его фраза ушла в народ. Хочется верить, у Мыскиной получится лучше.