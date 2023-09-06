Медведев разозлил организаторов US Open поддержкой пиратов. Хотя теннисисты должны быть ему благодарны

Высказывания Даниила помогут игрокам легально смотреть матчи Открытого чемпионата США

Даниил Медведев — харизматичный и, как признают очень многие, искренний человек. Это помогает ему очаровывать публику, но порой и провоцирует скандалы буквально на ровном месте. Вот и сейчас рассуждения российского теннисиста о невозможности легального просмотра трансляций на US Open вызвали очень бурную реакцию. Теперь Медведева обвиняют в поддержке пиратства. Хотя, возможно, коллеги-теннисисты вскоре начнут его благодарить.

Телевизор без трансляций

«В этом году я больше не могу смотреть US Open в Нью-Йорке по ТВ в отеле. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ смотреть теннис, потому что телевизор больше не вариант. Я захожу на, как вы их называете, пиратские сайты и смотрю там. У меня просто нет другого выбора», — заявил Медведев на пресс-конференции после победы в матче четвертого круга над австралийцем Алексом Де Минауром. И его слова сразу же произвели настоящий фурор.

В частности, издание Mirror сообщило о возможных последствиях для Медведева за такую поддержку пиратов. Мол, руководство Открытого чемпионата США и всего теннисного тура может быть недовольно как самим нелегальным просмотром теннисных матчей, так еще и признанием этого в публичном поле. Что и неудивительно, ведь продажа трансляций — один из весомых источников доходов в мире тенниса. С другой стороны, говорить обо всех американцах не приходится. Большинству простых болельщиков слова Даниила пришлись по душе. Поскольку он озвучил то, о чем простые поклонники тенниса в последние дни наверняка жалуются своим друзьям и товарищам по несчастью. Ведь их внезапно лишили любимого спортивного зрелища.

Читайте также Есть русский четвертьфинал в США! Медведев с ингалятором прошел Де Минаура

Дело в том, что невозможность легального просмотра US Open — это нынче проблема не только теннисиста Медведева. Ситуация куда сложнее. Поскольку один из крупнейших кабельных операторов Spectrum вступил в спор о лицензионных сборах с гигантом индустрии Disney. Как следствие, подписчики оператора (которых насчитывается 14,7 миллиона) с середины прошлой недели лишены возможности смотреть ABC, ЕSPN и другие каналы Disney, а также потеряли доступ к спортивным трансляциям, включая и Открытый чемпионат США.

Игроки получили доступ

Спор хозяйствующих субъектов разгорелся, как водится, из-за денег. В Spectrum возмутились, что Disney требует слишком много за трансляции своих программ. Компания идти на попятную не стала и в ответ предложила переключиться на другой платный источник. Но в случае с Медведевым, сами понимаете, дело не в деньгах, а в том, что во многих отелях на ТВ как раз стоит именно Spectrum. И там как минимум переключаться с одного оператора на другого быстро не могут, да, скорее всего, и не собираются. В итоге не только Даниил, но и большинство его коллег просто не могли легально и удобно посмотреть теннисные трансляции.

Впрочем, если простые американские поклонники тенниса в Нью-Йорке продолжат страдать без игр US Open или займутся пиратством, то Медведеву и другим теннисистам в этом плане повезло больше. После слов Даниила в Disney, похоже, зашевелились. Как сообщило издание Financial Times, компания, которая владеет большинством пакетов акций ESPN, начала давать допуск теннисистам к трансляциям Открытого чемпионата США. В ESPN в своем комментарии для издания подтвердили, что Disney предоставила эксклюзивный доступ на своих платформах теннисистам, сделавшим соответствующий запрос. Причем Медведев вошел в число этих самых теннисистов.