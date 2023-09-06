Медведев разозлил организаторов US Open поддержкой пиратов. Хотя теннисисты должны быть ему благодарны
Канал ESPN предоставил теннисистам бесплатные трансляции US Open после заявления Медведева.
Канал ESPN предоставил теннисистам бесплатные трансляции US Open после заявления Медведева.
Даниил Медведев — харизматичный и, как признают очень многие, искренний человек. Это помогает ему очаровывать публику, но порой и провоцирует скандалы буквально на ровном месте. Вот и сейчас рассуждения российского теннисиста о невозможности легального просмотра трансляций на US Open вызвали очень бурную реакцию. Теперь Медведева обвиняют в поддержке пиратства. Хотя, возможно, коллеги-теннисисты вскоре начнут его благодарить.
«В этом году я больше не могу смотреть US Open в Нью-Йорке по ТВ в отеле. Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ смотреть теннис, потому что телевизор больше не вариант. Я захожу на, как вы их называете, пиратские сайты и смотрю там. У меня просто нет другого выбора», — заявил Медведев на пресс-конференции после победы в матче четвертого круга над австралийцем Алексом Де Минауром. И его слова сразу же произвели настоящий фурор.
В частности, издание Mirror сообщило о возможных последствиях для Медведева за такую поддержку пиратов. Мол, руководство Открытого чемпионата США и всего теннисного тура может быть недовольно как самим нелегальным просмотром теннисных матчей, так еще и признанием этого в публичном поле. Что и неудивительно, ведь продажа трансляций — один из весомых источников доходов в мире тенниса. С другой стороны, говорить обо всех американцах не приходится. Большинству простых болельщиков слова Даниила пришлись по душе. Поскольку он озвучил то, о чем простые поклонники тенниса в последние дни наверняка жалуются своим друзьям и товарищам по несчастью. Ведь их внезапно лишили любимого спортивного зрелища.
Дело в том, что невозможность легального просмотра US Open — это нынче проблема не только теннисиста Медведева. Ситуация куда сложнее. Поскольку один из крупнейших кабельных операторов Spectrum вступил в спор о лицензионных сборах с гигантом индустрии Disney. Как следствие, подписчики оператора (которых насчитывается 14,7 миллиона) с середины прошлой недели лишены возможности смотреть ABC, ЕSPN и другие каналы Disney, а также потеряли доступ к спортивным трансляциям, включая и Открытый чемпионат США.
Спор хозяйствующих субъектов разгорелся, как водится, из-за денег. В Spectrum возмутились, что Disney требует слишком много за трансляции своих программ. Компания идти на попятную не стала и в ответ предложила переключиться на другой платный источник. Но в случае с Медведевым, сами понимаете, дело не в деньгах, а в том, что во многих отелях на ТВ как раз стоит именно Spectrum. И там как минимум переключаться с одного оператора на другого быстро не могут, да, скорее всего, и не собираются. В итоге не только Даниил, но и большинство его коллег просто не могли легально и удобно посмотреть теннисные трансляции.
Впрочем, если простые американские поклонники тенниса в Нью-Йорке продолжат страдать без игр US Open или займутся пиратством, то Медведеву и другим теннисистам в этом плане повезло больше. После слов Даниила в Disney, похоже, зашевелились. Как сообщило издание Financial Times, компания, которая владеет большинством пакетов акций ESPN, начала давать допуск теннисистам к трансляциям Открытого чемпионата США. В ESPN в своем комментарии для издания подтвердили, что Disney предоставила эксклюзивный доступ на своих платформах теннисистам, сделавшим соответствующий запрос. Причем Медведев вошел в число этих самых теннисистов.
Автор: Сергей Подушкин