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21:03 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Арина Соболенко стала полуфиналисткой открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в четвертьфинале вторая ракетка мира победила китаянку Синьвэнь Жен, у которой 23-я позиция в рейтинге WTA, — 6:1, 6:4. На нынешнем турнире Арина Соболенко обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую (112-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:2, британку Джоди Беррейдж (96) — 6:3, 6:2, француженку Клару Бюрель (62) — 6:1, 6:1 и российскую теннисистку Дарью Касаткину (14) — 6:1, 6:3.

В четвертьфинале парного разряда белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя играют с российско-немецким дуэтом Вера Звонарева / Таура Зигемунд.

US Open завершится в Нью-Йорке 10 сентября. Общий призовой фонд турнира в этом году составляет рекордную сумму — $65 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по $3 млн. В прошлом году чемпионами стали испанец Карлос Алькарас и полька Ига Свентек.

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