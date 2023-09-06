Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open

Сегодня в четвертьфинале вторая ракетка мира победила китаянку Синьвэнь Жен, у которой 23-я позиция в рейтинге WTA, — 6:1, 6:4. На нынешнем турнире Арина Соболенко обыграла представительницу Бельгии Марину Заневскую (112-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:2, британку Джоди Беррейдж (96) — 6:3, 6:2, француженку Клару Бюрель (62) — 6:1, 6:1 и российскую теннисистку Дарью Касаткину (14) — 6:1, 6:3.

В четвертьфинале парного разряда белорусская теннисистка Виктория Азаренко и бразильянка Беатрис Хаддад Майя играют с российско-немецким дуэтом Вера Звонарева / Таура Зигемунд.