Арина Соболенко на US Open — 2023 повторила уникальное достижение Серены Уильямс
Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на US Open — 2023 добилась уникального достижения.
Чемпионка Australian Open — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко на US Open — 2023 добилась уникального достижения.
Напомним, ранее Арина вышла в полуфинал соревнований, со счётом 6:1, 6:4 обыграв 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.
Таким образом, Соболенко дошла до полуфинальной стадии на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне. Подобного результата у женщин в последний раз достигала 23-кратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира, легендарная американка Серена Уильямс. Это произошло в 2016 году.
Australian Open — 2023. Соболенко — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (7:1), 6:2 (впоследствии победа в финале).
«Ролан Гаррос» — 2023. Соболенко — Каролина Мухова (Чехия) — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.
Уимблдон-2023. Соболенко — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.
US Open — 2023. Соболенко — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:1, 6:4. — (?).