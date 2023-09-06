Арина Соболенко на US Open — 2023 повторила уникальное достижение Серены Уильямс

Напомним, ранее Арина вышла в полуфинал соревнований, со счётом 6:1, 6:4 обыграв 23-ю ракетку мира из Китая Чжэн Циньвэнь.

Таким образом, Соболенко дошла до полуфинальной стадии на всех турнирах «Большого шлема» в одном сезоне. Подобного результата у женщин в последний раз достигала 23-кратная чемпионка мэйджоров, бывшая первая ракетка мира, легендарная американка Серена Уильямс. Это произошло в 2016 году.