Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Лучшая теннисистка Казахстана впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. На сегодня у нее 5476 очков, что выше необходимого для участия барьера.

Кроме Рыбакиной на турнир уже квалифицировались белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек.