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11:41 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA

Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, установила историческое достижение, сообщают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшая теннисистка Казахстана впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. На сегодня у нее 5476 очков, что выше необходимого для участия барьера.

Кроме Рыбакиной на турнир уже квалифицировались белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек.

На Итоговом турнире WTA Рыбакина станет первой представительницей Казахстана в одиночном разряде. Ожидается, что соревнования пройдут в октябре в Чехии или в Саудовской Аравии.

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