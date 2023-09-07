Елена Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA
Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, установила историческое достижение, сообщают Vesti.kz.
Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в рейтинге WTA, установила историческое достижение, сообщают Vesti.kz.
Лучшая теннисистка Казахстана впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. На сегодня у нее 5476 очков, что выше необходимого для участия барьера.
Кроме Рыбакиной на турнир уже квалифицировались белоруска Арина Соболенко и полька Ига Швентек.
На Итоговом турнире WTA Рыбакина станет первой представительницей Казахстана в одиночном разряде. Ожидается, что соревнования пройдут в октябре в Чехии или в Саудовской Аравии.