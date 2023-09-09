Просто феноменально! 39-летняя Звонарёва пятый раз в карьере — в финале US Open

Впервые в карьере российская теннисистка Вера Звонарёва выступила в основной сетке американского турнира «Большого шлема» больше двух десятков лет назад. Своё 18-летие уроженка Москвы встретила в статусе участницы третьего круга US Open — 2002. На том турнире Вера добралась до 1/16 финала, где в упорной борьбе только в третьем сете проиграла бельгийке Ким Клейстерс.

Спустя два года в Нью-Йорке в миксте с хозяином американских кортов Бобом Брайаном россиянка впервые в жизни станет чемпионкой ТБШ. Ещё через два года Звонарёва снова завоюет титул US Open, но только теперь уже в парном разряде вместе с француженкой Натали Деши. Нью-йоркский «Шлем» постепенно становился всё более фартовым и счастливым местом для Звонарёвой. В 2010-м здесь она дошла до финала уже женского одиночного разряда, а спустя ещё 10 лет во второй раз в жизни выиграла титул US Open в паре — теперь уже с немкой Лаурой Зигемунд.

Две многоопытные теннисистки образовали отличный дуэт. И на выигранном US Open Вера и Лаура не остановились. В 2022 году они были непобедимы на турнирах в Лионе и Майами, а в нынешнем сезоне отличились в Вашингтоне. После окончания финального поединка американского «пятисотника» собравшиеся зрители приветствовали победительниц стоя.

7 сентября 2023 года в ходе текущего розыгрыша US Open Вере исполнилось уже 39 лет. Сейчас она является одной из самых возрастных спортсменок, продолжающих выступать в WTA-туре. Разумеется, лучшие годы Звонарёвой в одиночном разряде в силу объективных причин остались далеко позади. С конца 2022 года она находится за пределами топ-300. Россиянка располагается на 677-м месте в мировой табели о рангах.

Однако нынешний розыгрыш Открытого чемпионата США получается символичным для Веры. Сначала россиянка через квалификацию смогла попасть в основную сетку одиночного разряда, что уже являлось для неё большим достижением, ведь последний раз она играла в основе ТБШ в одиночке ещё на Australian Open — 2022. В основе US Open Вера надолго не задержалась, проиграв в первом круге бельгийке Янине Викмайер.

Но вряд ли россиянка сильно расстроилась этой неудаче. Ведь что касается выступлений в парном разряде, то в нём Звонарёва продолжает оставаться в абсолютном порядке. Вместе с 35-летней Зигемунд россиянка добралась до полуфинала турнира, продлив их совместную победную серию нa US Open в паре до девяти матчей. Так получилось, что после титула трёхлетней давности Звонарёва на американском «Шлеме» пару до этого года больше не играла.

Сегодняшними соперницами российского-немецкого дуэта стали американка Дженнифер Брэйди и бразильянка Луиза Стефани. Раньше эти пары друг с другом не встречались. И разборку в полуфинале Звонарёва и Зигемунд начали с места в карьер — брейк в первом же гейме и тут же взятый под ноль гейм на подаче российской теннисистки — 2:0.

Казалось, что в следующем гейме Дженнифер и Луиза смогли прийти в себя после провального начала. Американо-бразильский дуэт лидировал 40:15 и находился в одном выигранном розыгрыше от завершения гейма в их пользу. Но россиянка с немкой вовремя добавили, выиграли четыре очка подряд и повели 3:0 вместо 2:1.

Следом Вера с Лаурой немного пошалили на подаче немецкой спортсменки, едва не упустив ещё более значительное преимущество в гейме (40:0). Но два подряд неудачных удара в исполнении Брэйди отправили ещё один гейм в копилку 12-х сеяных US Open — 2023 — 4:0. Впрочем, простого завершения сета не получилось. Для итоговой победы в партии россиянке и немке ещё пришлось очень сильно потрудиться.

Американка и бразильянка не сдались и не сложили ракетки в ожидании второго сета. Они выиграли три гейма подряд, сократив своё отставание до минимума и возродив интригу в партии — 4:3. И всё-таки Звонарёва и Зигемунд с огромным трудом смогли довести продолжавшийся 55 минут сет до победной развязки — 6:4. Последний гейм получился одним из самых напряжённых во всём матче. В нём Вера и Лаура сначала имели двойной сетбол, затем уже их соперницы дважды зарабатывали брейк-пойнты, но последнее слово в гейме и всей партии остались за Звонарёвой и её напарницей.

Первый гейм второго сета ознаменовался совершенно феноменальной игрой в исполнении Звонарёвой. Для начала 39-летняя россиянка дважды приняла подачу Брэйди навылет, а затем заставила американку ещё и ошибиться на брейк-пойнте. По аналогии со стартовой партией сразу после сделанного брейка Вера и Лаура под ноль выиграли гейм на подаче россиянки, опять очень быстро сумев повести с нужным преимуществом — 2:0.

В четвёртом гейме Зигемунд отметилась парочкой по-настоящему классных подач, а в пятом нервы сдали у Стефани: в элементарной ситуации бразильянка отправила мяч за заднюю линию, подарив Вере и Лауре тройной брейк-пойнт. Таким шансом российско-немецкий дуэт просто не мог не воспользоваться: на третьем брейк-пойнте Звонарёва выиграла дуэль на сетке, принеся второй брейк себе и напарнице — 4:1.

В дальнейшем вернуться в игру Брэйди и Стефани уже не смогли. Звонарёва и Зигемунд одержали победу (6:4, 6:1), продлив совместную серию выигранных матчей на US Open до 10 матчей. Победительницы Открытого чемпионата США — 2020 рвутся к ещё одному титулу на кортах Нью-Йорка.

В решающей встрече Вера и Лаура сыграют с канадско-австралийским дуэтом в лице Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф. Для 39-летней Звонарёвой этот матч в общей сложности станет уже пятым финалом за карьеру на US Open. На данный момент в активе Веры два титула в паре (2006, 2020), ещё один в миксте (2004), а также поражение в финале одиночки (2010). С момента первого участия Веры в решающей встрече американского «Шлема» прошло 19 лет! Феноменальное долголетие.