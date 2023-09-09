Джокович вышел в финал US Open

Трехкратный победитель US Open Джокович в четвертый раз в сезоне вышел в финал турнира Большого шлема. Ранее он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а также проиграл Алькарасу в решающем матче Уимблдона.

В 2022 году серб пропустил US Open, а также предшествующие ему турниры в Северной Америке. Тогда отказавшемуся от вакцинации против коронавируса Джоковичу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.