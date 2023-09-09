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01:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович вышел в финал US Open

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Открытого чемпионата США, который проходит на кортах Нью-Йорка.

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Источник: AFP 2023

Во встрече ½ финала Джокович (2-й номер посева) одержал победу над американцем Беном Шелтоном со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

В финале Джокович сыграет с победителем встречи Даниил Медведев (Россия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1).

Трехкратный победитель US Open Джокович в четвертый раз в сезоне вышел в финал турнира Большого шлема. Ранее он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос», а также проиграл Алькарасу в решающем матче Уимблдона.

В 2022 году серб пропустил US Open, а также предшествующие ему турниры в Северной Америке. Тогда отказавшемуся от вакцинации против коронавируса Джоковичу было отказано во въезде в соответствии с правилами Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

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