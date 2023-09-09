Джокович: Медведев, пожалуй, самый стабильный игрок на US Open

В пятницу серб обыграл американца Бена Шелтона и вышел в десятый финал US Open в карьере. В решающей встрече он сыграет с действующим победителем турнира испанцем Карлосом Алькарасом или с Медведевым, который выиграл соревнования в 2021 году и выходил в финал в 2019-м.

«Я ожидаю, что финал будет самым сложным матчем на турнире, вне зависимости от того, кто будет стоять напротив меня. Оба они потрясающие игроки. Они находятся в отличной форме. Даниил выиграл у меня в финале пару лет назад. За последние пять лет он был, пожалуй, самым стабильным игроком на US Open. А еще есть Карлос. То, чего он добился в 20 лет, просто невероятно. Он потрясающий игрок. Мне будет приятно наблюдать за этим матчем», — приводит слова Джоковича сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).