Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Динамо
Сочи
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Барыс
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Азербайджан
Бельгия
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
КАМАЗ
Хоккей. КХЛ
16:30
Лада
Амур
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Черноморец
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Металлург
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Кубань
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Андорра
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Северная Македония
Италия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Израиль
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Косово
Швейцария
Футбол. Сборные
21:45
Германия
Япония
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Кипр
Шотландия
03
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Хорватия
Латвия
50
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Турция
Армения
11
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Словакия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Босния и Герцеговина
Лихтенштейн
21
Футбол. Чемпионат Европы
8.09
Люксембург
Исландия
31
Все события
Фоторепортажи
21«Факел» погасил ЦСКА
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович: Медведев, пожалуй, самый стабильный игрок на US Open

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович считает, что россиянин Даниил Медведев является самым стабильным игроком на Открытом чемпионате США за последние пять лет.

Наверх
Источник: AP 2023

В пятницу серб обыграл американца Бена Шелтона и вышел в десятый финал US Open в карьере. В решающей встрече он сыграет с действующим победителем турнира испанцем Карлосом Алькарасом или с Медведевым, который выиграл соревнования в 2021 году и выходил в финал в 2019-м.

«Я ожидаю, что финал будет самым сложным матчем на турнире, вне зависимости от того, кто будет стоять напротив меня. Оба они потрясающие игроки. Они находятся в отличной форме. Даниил выиграл у меня в финале пару лет назад. За последние пять лет он был, пожалуй, самым стабильным игроком на US Open. А еще есть Карлос. То, чего он добился в 20 лет, просто невероятно. Он потрясающий игрок. Мне будет приятно наблюдать за этим матчем», — приводит слова Джоковича сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча между Алькарасом и Медведевым прошла в ночь с пятницы на субботу.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Боюсь, дальше будет хуже': дядя Ангелопола раскрыл правду о племяннике
Первые слезы. Сезон в фигурном катании начался со скандала
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь