Медведев обыграл первую ракетку мира в полуфинале US Open

Алькарас в данный момент занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут.

В финале Медведев встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В полуфинале Джокович обыграл американца Бена Шелтона со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа и 41 минуту.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239371&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.