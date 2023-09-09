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09:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведев обыграл первую ракетку мира в полуфинале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал US Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Алькарас в данный момент занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин одержал победу со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа и 19 минут.

В финале Медведев встретится со второй ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В полуфинале Джокович обыграл американца Бена Шелтона со счетом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа и 41 минуту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев занимает третью строчку в рейтинге ATP. US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.

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