Медведев осудил поведение испанских болельщиков в матче с Алькарасом

«Зрители были сегодня невероятными, я серьезно. У нас были потрясающие розыгрыши. От болельщиков по отношению к обоим теннисистам я чувствовал любовь, назовем это чувство так. Единственное, около тысячи испанцев кричали при счете 5:3 между первой и второй подачей, что не очень хорошо. Они очень страстно болели, но это им не помогло, так что могут идти спать», — ответил зрителям после матча Медведев. «Когда я завершу карьеру, я буду сидеть на матче и кричать, показывая на (мешающих подаче) болельщиков: “Это он сделал! Этот парень! Уберите его с турнира!” Я даже матч смотреть не буду», — пошутил Медведев позднее на пресс-конференции.