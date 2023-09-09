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11:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев осудил поведение испанских болельщиков в матче с Алькарасом

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Третья ракетка мира Даниил Медведев сказал идти спать болельщикам испанца Карлоса Алькараса, которые безуспешно пытались ему мешать в концовке встречи.

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Источник: Reuters

В субботу Медведев обыграл первую ракетку мира Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США и в пятый раз вышел в финал турнира Большого шлема. На счету россиянина победа на US Open — 2021.

«Зрители были сегодня невероятными, я серьезно. У нас были потрясающие розыгрыши. От болельщиков по отношению к обоим теннисистам я чувствовал любовь, назовем это чувство так. Единственное, около тысячи испанцев кричали при счете 5:3 между первой и второй подачей, что не очень хорошо. Они очень страстно болели, но это им не помогло, так что могут идти спать», — ответил зрителям после матча Медведев. «Когда я завершу карьеру, я буду сидеть на матче и кричать, показывая на (мешающих подаче) болельщиков: “Это он сделал! Этот парень! Уберите его с турнира!” Я даже матч смотреть не буду», — пошутил Медведев позднее на пресс-конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале Медведев сыграет с 23-кратным победителем турниров Большого шлема сербом Новаком Джоковичем (2-я ракетка мира).

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