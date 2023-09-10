Соболенко заявила, что будет выпивать после финала US Open

«Сегодня вечером я обязательно выпью, если мне позволят такое сказать. Да, мы спортсмены, но иногда немного выпиваем», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.

«Стать номером один в мире — это огромное достижение. Я очень горжусь собой, что все те годы, которые я так усердно работала, позволили мне достичь вершины. Мне бы очень хотелось закончить год первой ракеткой мира, поэтому я по-прежнему мотивирована», — добавила теннисистка.