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14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко заявила, что будет выпивать после финала US Open

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что выпьет после поражения в финале Открытого чемпионата США по теннису, который проходит на хардовых кортах в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

В финале US Open — 2023 Соболенко уступила 19-летней хозяйке кортов Кори Гауфф со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

«Сегодня вечером я обязательно выпью, если мне позволят такое сказать. Да, мы спортсмены, но иногда немного выпиваем», — цитирует Соболенко официальный сайт турнира.

По итогам турнира в Нью-Йорке 25-летняя белоруска впервые станет первой ракеткой мира, а Гауфф поднимется на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

«Стать номером один в мире — это огромное достижение. Я очень горжусь собой, что все те годы, которые я так усердно работала, позволили мне достичь вершины. Мне бы очень хотелось закончить год первой ракеткой мира, поэтому я по-прежнему мотивирована», — добавила теннисистка.

Соболенко впервые дошла до финала американского турнира Большого шлема. Ранее в текущем сезоне она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии.

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