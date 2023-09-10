Гауфф после победы на US Open рассказала о детских травмах

«Это было непросто. Я прошла долгий путь, добираясь сюда. Я не была полноценным игроком и не уверена, что до сих пор им являюсь. От меня требовали победы на турнире Большого шлема с 15 лет. Я чувствовала, что у меня есть возрастной предел, который я не могу преодолеть, и что если бы я выиграла после этого, это не было бы достижением. Это безумие, как много я слышала или читала о себе, поэтому очень рада, что мне все удалось», — приводит слова Гауфф L'Equipe.