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15:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гауфф после победы на US Open рассказала о детских травмах

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Американка Кори Гауфф после победы на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке заявила, что от нее требовали победы на турнире Большого шлема с 15 лет.

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Источник: Reuters

В финале US Open 19-летняя Гауфф со счетом 2:6, 6:3, 6:2 победила будущую первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. Американка поднимется на третью строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что станет для нее лучшим результатом.

«Это было непросто. Я прошла долгий путь, добираясь сюда. Я не была полноценным игроком и не уверена, что до сих пор им являюсь. От меня требовали победы на турнире Большого шлема с 15 лет. Я чувствовала, что у меня есть возрастной предел, который я не могу преодолеть, и что если бы я выиграла после этого, это не было бы достижением. Это безумие, как много я слышала или читала о себе, поэтому очень рада, что мне все удалось», — приводит слова Гауфф L'Equipe.

Американка также призналась, что ей было непросто переломить игру после проигранного первого сета. «Это не могло быть более драматично. После первого сета я пошла в туалет, потому что очень нервничала. Пока мыла руки, я плеснула воду на лицо и сказала себе: “Давай, нам придется начать с нуля”. Я смогла себя убедить, что это обычный матч, ничем не отличающийся от других. И нервозность ушла», — добавила теннисистка.

Гауфф впервые стала победительницей турнира Большого шлема. В 2022 году она уступила в решающем матче на «Ролан Гаррос».

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