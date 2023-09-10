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10:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская теннисистка выиграла юниорский US Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Гурьева и румынка Мара Гаэ выиграли Открытый чемпионат США в юниорском парном женском разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Соцсети

В финале турнира дуэт победил японок Сару Саито и Нанаку Сато со счетом 1:6, 7:5, 10:8. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.

Для 18-летней Гурьевой эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема». Ранее она доходила до полуфинала юниорского Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде.

10 сентября в решающем матче мужского одиночного турнира выступит россиянин Даниил Медведев, в полуфинале обыгравший первую ракетку мираиспанца Карлоса Алькараса. За победу он сразится с сербом Новаком Джоковичем.

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