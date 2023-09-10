Звонарева и Зигемунд проиграли в финале парного US Open

Звонарева и Зигемунд не сделали ни одного эйса, совершили 5 двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 9. На счету Дабровски и Рутлифф 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.