Номер 24. Медведев в финале US Open заставил Джоковича плакать от счастья
Джокович обошел Серену Уильямс по числу титулов на турнирах Большого шлема.
Джокович обошел Серену Уильямс по числу титулов на турнирах Большого шлема.
Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США сербу Новаку Джоковичу в трех партиях. Таким образом, россиянин не смог повторить свой успех двухлетней давности, когда выиграл в поединке с этим же соперником свой первый и пока единственный титул чемпиона турнира Большого шлема. У Джоковича же теперь их в коллекции 24.
Открытый чемпионат США проходил в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Это был заключительный турнир Большого шлема в нынешнем сезоне. Теннисисты из России и Белоруссии выступали на нем в нейтральном статусе — название их стран не указывалось в официальных протоколах, а во время церемонии награждения на корте присутствовал сербский флаг, но отсутствовал российский.
Два года назад Медведев заставил Джоковича плакать. Серб имел шанс добиться результата, который покорялся в теннисе единицам — выиграть календарный Большой шлем. Для этого Новаку оставалось победить только в одном матче — против Даниила. Но российский теннисист в финале Открытого чемпионата США 2021 года сыграл в невероятный по качеству теннис, не позволив сербу не то что выиграть встречу — не отдав ему ни единого сета. И слезы на глазах Джоковича появились еще до окончания матча — когда он понял, что шансов у него нет.
Заплакал Джокович и сейчас. Но уже после того, как с удивительным хладнокровием, не выдав ни единого жеста радости, отправился к сетке, где принял поздравления от Медведева с 24-й в карьере победой в «мейджоре».
На календарный Большой шлем Джокович в этом году не претендовал, поскольку на Уимблдоне проиграл в финале испанцу Карлосу Алькарасу. Но, тем не менее, успех серба в Нью-Йорке позволил ему сравняться с абсолютной рекордсменкой по числу побед на главных турнирах — австралийкой Маргарет Корт. А если учитывать только результаты, показанные в Открытую эру, когда любителей и профессионалов уравняли в правах, то Джокович теперь лучший — он обошел американку Серену Уильямс с ее 23 титулами.
Медведев после победы в полуфинале над Алькарасом говорил, что он сыграл в том матче на 12 баллов из 10. После того, как Джокович с первых же розыгрышей начал действовать с колоссальной концентрацией и максимальным настроем, стало очевидно, что и этот показатель россиянину для победы нужно будет превзойти. В стартовой партии сделать этого не удалось — серб взял первую же подачу Даниила и уверенно довел сет до победы — 6:3.
Но вот во втором отрезке матча Медведев сумел заметно прибавить. В середине партии после серии длительных розыгрышей многим показалось, что у Джоковича появились проблемы с самочувствием — он явно затягивал паузы между подачами, однажды выронил ракетку из рук, а после одного из затяжных обменов ударами, обессилев, лег на корт, тяжело дыша.
Даниил был очень близок к успеху, заработав в концовке сетбол. Но 36-летний серб, прошедший через массу подобных кризисов, выпутался и на этот раз. Сетбол он отыграл, а на тай-брейке сумел вернуться со счета 1:3 и все-таки завершил партию в свою пользу 7:6 (7:5).
Перед третьим сетом у Джоковича появилась возможность освежиться — и больше признаков усталости он не показывал. Медведев же, явно сокрушаясь из-за упущенных возможностей, играл уже без огня. Разве что при счете 2:5, когда шансов уже, казалось, у российского теннисиста не было, он уцепился за свою подачу, а затем дал Новаку бой на приеме. И все же это был день Джоковича — взяв сет со счетом 6:3, он довел финал US Open до победы, завершив его с первого же матч-бола.
На церемонии награждения Медведев отдал должное своему сопернику, с которым знаком еще с первых шагов в профессиональном теннисе — как известно, Джокович помогал Даниилу, когда тот еще находился далеко за пределами первой сотни мирового рейтинга.
«Мне кажется, у меня отличная карьера, но у меня 20 чемпионских титулов на обычных турнирах, а у тебя 24 титула Большого шлема», — одновременно со смехом и грустью на лице сказал Медведев, а потом с такими же смешанными чувствами посетовал, что не смог победой поздравить свою жену с годовщиной свадьбы, как он это сделал два года назад.
Тем не менее, выступление Медведева на Открытом чемпионате США можно считать значительным успехом. Финал US Open — его лучший результат на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. А победный матч с Алькарасом, действующей первой ракеткой мира, по оценкам многих специалистов, стал одним из самых ярких в карьере. Из результатов остальных российских теннисистов в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США можно выделить выход в четвертьфинал Андрея Рублева, где он уступил Медведеву.
В женской части US Open победу одержала американка Кори Гауфф. Это первый в карьере этой спортсменки титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале шестая ракетка мира взяла верх над посеянной под вторым номером Ариной Соболенко из Белоруссии — 2:6, 6:3, 6:2. Примечательно, что в нынешнем сезоне у четырех «мейджоров» оказались разные чемпионки — Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии, Ига Швентек из Польши стала победительницей парижского «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне сильнее всех была Маркета Вондроушова из Чехии.
Среди российских теннисисток лучший результат в одиночном разряде показала Дарья Касаткина, дошедшая до четвертого раунда. Там первая ракетка страны уступила Соболенко — 1:6, 3:6. Не удалось произвести того же фурора, что и на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, открытию нынешнего сезона Мирре Андреевой. Юная российская теннисистка вышла во второй круг, но там без особого сопротивления уступила будущей победительнице турнира.
Зато отличного результата добилась бывшая вторая ракетка мира и финалистка Открытого чемпионата США 2010 года Вера Звонарева. 39-летняя россиянка вместе с немкой Лаурой Зигемунд дошла до финала в парном разряде. Однако там российско-германский дуэт уступил канадке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии — 6:7 (9:11), 3:6.
Автор: Андрей Симоненко