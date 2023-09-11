Номер 24. Медведев в финале US Open заставил Джоковича плакать от счастья

Российский теннисист Даниил Медведев уступил в финале Открытого чемпионата США сербу Новаку Джоковичу в трех партиях. Таким образом, россиянин не смог повторить свой успех двухлетней давности, когда выиграл в поединке с этим же соперником свой первый и пока единственный титул чемпиона турнира Большого шлема. У Джоковича же теперь их в коллекции 24.

Величие серба

Открытый чемпионат США проходил в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Это был заключительный турнир Большого шлема в нынешнем сезоне. Теннисисты из России и Белоруссии выступали на нем в нейтральном статусе — название их стран не указывалось в официальных протоколах, а во время церемонии награждения на корте присутствовал сербский флаг, но отсутствовал российский.

Два года назад Медведев заставил Джоковича плакать. Серб имел шанс добиться результата, который покорялся в теннисе единицам — выиграть календарный Большой шлем. Для этого Новаку оставалось победить только в одном матче — против Даниила. Но российский теннисист в финале Открытого чемпионата США 2021 года сыграл в невероятный по качеству теннис, не позволив сербу не то что выиграть встречу — не отдав ему ни единого сета. И слезы на глазах Джоковича появились еще до окончания матча — когда он понял, что шансов у него нет.

Заплакал Джокович и сейчас. Но уже после того, как с удивительным хладнокровием, не выдав ни единого жеста радости, отправился к сетке, где принял поздравления от Медведева с 24-й в карьере победой в «мейджоре».

На календарный Большой шлем Джокович в этом году не претендовал, поскольку на Уимблдоне проиграл в финале испанцу Карлосу Алькарасу. Но, тем не менее, успех серба в Нью-Йорке позволил ему сравняться с абсолютной рекордсменкой по числу побед на главных турнирах — австралийкой Маргарет Корт. А если учитывать только результаты, показанные в Открытую эру, когда любителей и профессионалов уравняли в правах, то Джокович теперь лучший — он обошел американку Серену Уильямс с ее 23 титулами.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239373&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев имел шанс

Медведев после победы в полуфинале над Алькарасом говорил, что он сыграл в том матче на 12 баллов из 10. После того, как Джокович с первых же розыгрышей начал действовать с колоссальной концентрацией и максимальным настроем, стало очевидно, что и этот показатель россиянину для победы нужно будет превзойти. В стартовой партии сделать этого не удалось — серб взял первую же подачу Даниила и уверенно довел сет до победы — 6:3.

Но вот во втором отрезке матча Медведев сумел заметно прибавить. В середине партии после серии длительных розыгрышей многим показалось, что у Джоковича появились проблемы с самочувствием — он явно затягивал паузы между подачами, однажды выронил ракетку из рук, а после одного из затяжных обменов ударами, обессилев, лег на корт, тяжело дыша.

Даниил был очень близок к успеху, заработав в концовке сетбол. Но 36-летний серб, прошедший через массу подобных кризисов, выпутался и на этот раз. Сетбол он отыграл, а на тай-брейке сумел вернуться со счета 1:3 и все-таки завершил партию в свою пользу 7:6 (7:5).

Перед третьим сетом у Джоковича появилась возможность освежиться — и больше признаков усталости он не показывал. Медведев же, явно сокрушаясь из-за упущенных возможностей, играл уже без огня. Разве что при счете 2:5, когда шансов уже, казалось, у российского теннисиста не было, он уцепился за свою подачу, а затем дал Новаку бой на приеме. И все же это был день Джоковича — взяв сет со счетом 6:3, он довел финал US Open до победы, завершив его с первого же матч-бола.

На церемонии награждения Медведев отдал должное своему сопернику, с которым знаком еще с первых шагов в профессиональном теннисе — как известно, Джокович помогал Даниилу, когда тот еще находился далеко за пределами первой сотни мирового рейтинга.

«Мне кажется, у меня отличная карьера, но у меня 20 чемпионских титулов на обычных турнирах, а у тебя 24 титула Большого шлема», — одновременно со смехом и грустью на лице сказал Медведев, а потом с такими же смешанными чувствами посетовал, что не смог победой поздравить свою жену с годовщиной свадьбы, как он это сделал два года назад.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239122&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, выступление Медведева на Открытом чемпионате США можно считать значительным успехом. Финал US Open — его лучший результат на турнирах Большого шлема в нынешнем сезоне. А победный матч с Алькарасом, действующей первой ракеткой мира, по оценкам многих специалистов, стал одним из самых ярких в карьере. Из результатов остальных российских теннисистов в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США можно выделить выход в четвертьфинал Андрея Рублева, где он уступил Медведеву.

Другие итоги

В женской части US Open победу одержала американка Кори Гауфф. Это первый в карьере этой спортсменки титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале шестая ракетка мира взяла верх над посеянной под вторым номером Ариной Соболенко из Белоруссии — 2:6, 6:3, 6:2. Примечательно, что в нынешнем сезоне у четырех «мейджоров» оказались разные чемпионки — Соболенко выиграла Открытый чемпионат Австралии, Ига Швентек из Польши стала победительницей парижского «Ролан Гаррос», а на Уимблдоне сильнее всех была Маркета Вондроушова из Чехии.

Среди российских теннисисток лучший результат в одиночном разряде показала Дарья Касаткина, дошедшая до четвертого раунда. Там первая ракетка страны уступила Соболенко — 1:6, 3:6. Не удалось произвести того же фурора, что и на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, открытию нынешнего сезона Мирре Андреевой. Юная российская теннисистка вышла во второй круг, но там без особого сопротивления уступила будущей победительнице турнира.

Зато отличного результата добилась бывшая вторая ракетка мира и финалистка Открытого чемпионата США 2010 года Вера Звонарева. 39-летняя россиянка вместе с немкой Лаурой Зигемунд дошла до финала в парном разряде. Однако там российско-германский дуэт уступил канадке Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии — 6:7 (9:11), 3:6.