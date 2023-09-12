Александра Саснович вышла в ⅛ финала турнира в Сан-Диего

В первом раунде одиночного разряда белоруска, занимающая 102-е место в мировом рейтинге, одолела в трехсетовом поединке 15-ю ракетку планеты — олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич из Швейцарии — 6:3, 3:6, 6:2. В матче за выход в четвертьфинал Саснович встретится с американкой Эммой Наварро (61-й номер мирового рейтинга).
В ⅛ финала парного разряда Александра Саснович и российская теннисистка Екатерина Александрова сыграют с американками Каролин Долхайд и Клэр Лью. Белорусско-американский дуэт Ирина Шиманович / Сабрина Сантамария уступил украинско-латвийскому тандему Людмила Киченок / Елена Остапенко — 7:5, 6:7 (5:7), 9:11.
Турнир в Сан-Диего завершится 16 сентября.