Экс-первую ракетку мира отстранили за нарушения антидопинговых правил

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат — роксадустат. Спортсменка заявила, что никогда в жизни ее не посещала даже мысль об употреблении допинга. В мае ITIA выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.