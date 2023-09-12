Экс-первую ракетку мира отстранили за нарушения антидопинговых правил

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат — роксадустат. Спортсменка заявила, что никогда в жизни ее не посещала даже мысль об употреблении допинга. В мае ITIA выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.
Срок наказания Халеп истечет 6 октября 2026 года.
Халеп 31 год. Спортсменка является победительницей 24 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Теннисистка становилась чемпионкой «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдона (2019). Румынка стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось заработать более 40 миллионов долларов призовых.