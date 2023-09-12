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18:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-первую ракетку мира отстранили за нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года за нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

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Источник: WTA

В октябре 2022 года Халеп была временно отстранена от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил. Допинг-проба румынки, взятая во время участия в Открытом чемпионате США в августе, дала положительный результат на запрещенный препарат — роксадустат. Спортсменка заявила, что никогда в жизни ее не посещала даже мысль об употреблении допинга. В мае ITIA выдвинул дополнительное обвинение в адрес Халеп, связанное с нарушениями в биологическом паспорте спортсменки.

Срок наказания Халеп истечет 6 октября 2026 года.

Халеп 31 год. Спортсменка является победительницей 24 турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Теннисистка становилась чемпионкой «Ролан Гаррос» (2018) и Уимблдона (2019). Румынка стала третьей в истории теннисисткой, которой удалось заработать более 40 миллионов долларов призовых.

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