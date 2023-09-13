Жестко наезжала на Шарапову за допинг, а теперь сама получила 4 года. Большой скандал в теннисе

Громкий скандал в теннисе. Экс-первая ракетка мира, двукратная чемпионка турниров Большого шлема, румынка Симона Халеп дисквалифицирована на четыре года. Что случилось?

31-летнюю спортсменку обвиняли в двух допинговых нарушениях — это два разных случая. Один связан с US Open-2022. Год назад на мэйджоре в Нью-Йорке у Симоны был обнаружен роксадустат (считается допинговым агентом крови, который повышает гемоглобин и выработку эритроцитов). Позже в биологическом паспорте спортсменки были обнаружены «подозрительные отклонения». Халеп все это время обвинения отрицала.

В конце июня в Лондоне независимый трибунал два дня разбирал дело Симоны, а сама Халеп давала показания. 11 сентября судьи подтвердили, что румынка виновна в применении роксадустата. Также трибунал оставил в силе обвинения по нарушениям в биологическом паспорте. У комиссии нет сомнений в «твердом мнении» каждого из трех независимых экспертов.

Временная дисквалификация Халеп продолжалась с октября 2022 года. Эти 11 месяцев будут засчитаны в срок наказания. Спортсменка сможет вернуться на соревнования только после 6 октября 2026 года. Печальная история.

Но румынка не сдается. Она продолжает отрицать обвинения. Халеп выступила с подробным заявлением по своему вердикту. Также Симона заявила, что будет обжаловать решение о дисквалификации.

«Последний год был самым тяжелым в моей жизни, и, к сожалению, моя борьба продолжается. Я посвятила жизнь прекрасной игре в теннис. Я очень серьезно отношусь к правилам, регулирующим наш спорт, и горжусь, что никогда осознанно или намеренно не использовала запрещенных препаратов», — отметила теннисистка, заявив, что не согласна с решением о четырехлетней дисквалификации.

Халеп отмечает, что ее представители передали ITIA и трибуналу убедительные доказательства в ее защиту.

«Я верю в чистый спорт, и за почти два десятилетия профессиональной теннисной карьеры, сотни турниров и две победы на “Больших шлемах” я сдала 200 анализов крови и мочи на наличие запрещенных веществ — и все они были отрицательными до 29 августа 2022-го. Перед хардовыми турнирами в 2022-м по рекомендации моей надежной команды и физиотерапевта я скорректировала прием пищевых добавок. Ни один из указанных компонентов не содержал запрещенных веществ, однако теперь мы знаем — и с этим согласился трибунал — что один из них был загрязнен роксадустатом. После первого положительного результата до начала 2023 года я почти каждую неделю сдавала тесты, и все они были отрицательными», — отмечает румынка.

«Несмотря на эти доказательства, ITIA выдвинула обвинение по поводу биологического паспорта только после того, как их группа экспертов узнала, о ком идет речь, в результате чего двое из трех экспертов неожиданно изменили мнение в пользу обвинений ITIA.



ITIA опиралась исключительно на мнение этих экспертов, которые смотрели только на показатели моей крови, которые остаются в одном диапазоне уже больше 10 лет. Эта группа проигнорировала тот факт, что в моих пробах крови и мочи никогда не находили запрещенных веществ за исключением положительного теста на роксадустат от 29 августа, который присутствовал в крайне низком объеме и который, учитывая отрицательный тест за три дня до этого, мог быть вызван только случайным воздействием роксадустата», — заканчивает спортсменка, поблагодарив за поддержку свою семью, друзей и теннисных фанатов. Теннисистка будет и дальше пытаться «очистить свое имя от этих ложных обвинений и вернуться на корт».

Удивительно, что Халеп ранее была активным борцом с допингом. Симона жестко критиковала россиянку Марию Шарапову (отбыла дисквалификацию за употребление мельдония) и была против, когда нашу спортсменку приглашали на турниры.

«Это тяжелый момент для нашего вида спорта, я немного разочарована. И раньше с Шараповой никогда не разговаривала — а теперь и вовсе нет причин это делать. Я лично проверяю список WADA каждый год и перед тем, как что-либо принять, советуюсь с компетентными людьми, чтобы исключить любую возможность употребить допинг», — говорила Халеп несколько лет назад в интервью Tennis.com.

Теперь румынка дисквалифицирована сама. Причем, на гораздо бóльший срок. Карма, получается?