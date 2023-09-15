Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Алавес
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бавария
Байер
11
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Сибирь
42
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Пари Нижний Новгород
11
Футбол. Премьер-лига
16.09
ЦСКА
Крылья Советов
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
16Ничья сборной России с Катаром
20:47 (мск), источник: Sport24

Джокович помог сборной Сербии выйти в «Финал восьми» Кубка Дэвиса

Сборная Сербии обыграла команду Испании в рамках группового этапа Кубка Дэвиса в Валенсии.

Наверх
Источник: Reuters

В первом матче Ласло Дьере победил Альберта Рамоса-Виньоласа (6:4, 6:4).

Во втором поединке первая ракетка мира Новак Джокович переиграл Алехандро Давидовича Фокину (6:3, 6:4).

Таким образом, счет в противостоянии Сербии и Испании стал 2:0.

Из группы C Сербия вместе с Чехией квалифицировалась в «Финал восьми», который пройдет 21—26 ноября в Малаге, а Испания и Южная Корея лишились шансов пройти дальше.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка русского футболиста снялась в откровенной фотосессии. Он ее боготворит: «Она готовит, читает, развивается»
Американка, которая призналась, что хочет пятерых мужчин сразу, выложила новые фото в купальнике
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь