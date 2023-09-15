Джокович помог сборной Сербии выйти в «Финал восьми» Кубка Дэвиса
Сборная Сербии обыграла команду Испании в рамках группового этапа Кубка Дэвиса в Валенсии.
Сборная Сербии обыграла команду Испании в рамках группового этапа Кубка Дэвиса в Валенсии.
В первом матче Ласло Дьере победил Альберта Рамоса-Виньоласа (6:4, 6:4).
Во втором поединке первая ракетка мира Новак Джокович переиграл Алехандро Давидовича Фокину (6:3, 6:4).
Таким образом, счет в противостоянии Сербии и Испании стал 2:0.
Из группы C Сербия вместе с Чехией квалифицировалась в «Финал восьми», который пройдет