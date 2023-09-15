Джокович помог сборной Сербии выйти в «Финал восьми» Кубка Дэвиса

Таким образом, счет в противостоянии Сербии и Испании стал 2:0.

Из группы C Сербия вместе с Чехией квалифицировалась в «Финал восьми», который пройдет 21—26 ноября в Малаге, а Испания и Южная Корея лишились шансов пройти дальше.