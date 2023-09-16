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11:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маррей пропустил похороны бабушки из-за участия в Кубке Дэвиса

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Британский теннисист Энди Маррей посвятил волевую победу в матче группового этапа Кубка Дэвиса против швейцарца Леандро Риеди своей умершей бабушке.

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Источник: Reuters

В стартовом матче 36-летний Маррей обыграл Риеди со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 6:4. После матча он не смог сдержать слез и признался, что пропустил похороны бабушки Эллен ради выступления за сборную Великобритании на этом турнире.

«Мне жаль, что я сегодня не могу быть со своей семьей. Бабуля, это для тебя. Я говорил об этом с отцом, и он сказал: “Она хотела бы, чтобы ты играл, только обязательно выиграй”, что я и сделал», — цитирует Би-би-си двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного победителя турниров Большого шлема.

На групповом этапе Кубка Дэвиса в Манчестере соревнуются сборные Великобритании, Австралии, Франции и Швейцарии. Они сыграют друг с другом по круговой системе, две лучшие команды выйдут в «Финал восьми», который пройдет в ноябре в испанской Малаге.

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