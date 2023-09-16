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18:11 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан увеличил преимущество в матче плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана выиграла вторую игру в матчевой встрече плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: usopen.org

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 29) сыграл с Янаки Милевым (№ 569). Бублик выиграл встречу по итогам двух сетов — 6:4, 6:1. Матч длился один час и восемь минут.

Отметим, что в первой встрече Тимофей Скатов обыграл Димитара Кузманова.

Напомним, что сборные Болгарии и Казахстана оспорят место в квалификации Davis Cup Finals-2024 (чемпионата мира по теннису). Победитель противостояния в феврале следующего года сыграет в квалификации ЧМ.

Болгарско-казахстанское противостояние будет состоять из пяти матчей. Они пройдут на грунтовом покрытии.

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