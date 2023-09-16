Казахстан увеличил преимущество в матче плей-офф Кубка Дэвиса
Сборная Казахстана выиграла вторую игру в матчевой встрече плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана выиграла вторую игру в матчевой встрече плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 29) сыграл с Янаки Милевым (№ 569). Бублик выиграл встречу по итогам двух сетов — 6:4, 6:1. Матч длился один час и восемь минут.
Отметим, что в первой встрече Тимофей Скатов обыграл Димитара Кузманова.
Напомним, что сборные Болгарии и Казахстана оспорят место в квалификации Davis Cup Finals-2024 (чемпионата мира по теннису). Победитель противостояния в феврале следующего года сыграет в квалификации ЧМ.
Болгарско-казахстанское противостояние будет состоять из пяти матчей. Они пройдут на грунтовом покрытии.