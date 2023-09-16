Казахстан увеличил преимущество в матче плей-офф Кубка Дэвиса

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 29) сыграл с Янаки Милевым (№ 569). Бублик выиграл встречу по итогам двух сетов — 6:4, 6:1. Матч длился один час и восемь минут.

Отметим, что в первой встрече Тимофей Скатов обыграл Димитара Кузманова.

Напомним, что сборные Болгарии и Казахстана оспорят место в квалификации Davis Cup Finals-2024 (чемпионата мира по теннису). Победитель противостояния в феврале следующего года сыграет в квалификации ЧМ.