Андрей Рублёв стал чемпионом выставочного турнира UTS

В финале спортсмен в четырёх сетах обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова. Их встреча завершилась со счётом 14:13, 12:17, 11:10, 17:16.

Отметим, что по ходу соревнований россиянин обыграл на групповом этапе американца Кристофера Юбэнкса и француза Гаэля Монфиса, уступив только аргентинцу Диего Шварцману, а в «Финале четырёх» уверенно прошёл француза Бенуа Пэра.

Выставочный турнир UTS организован известным французским тренером Патриком Муратоглу. В этом году спортсмены соревновались во Франкфурте (Германия) с 15 по 17 сентября.