Соболенко: Раньше я думала о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк

Один из вопросов коснулся того, где Арина хотела бы жить после завершения теннисной карьеры и, судя по всему, она думает о жизни в США. "‎Раньше я думала о Майами, но сейчас мне больше нравится Нью-Йорк. Может быть, через несколько лет всё изменится.

Что бы я сделала в первую очередь, если бы на день стала невидимой? Я бы хотела найти всех своих хейтеров и напугать их. Наверное, мне понадобится больше времени, чем один день"‎, — написала Соболенко в соцсетях.

Также Арина высказалась на тему поражений и дискуссий с тренерским штабом. «‎Мы не проигрываем, мы учимся. Неудачи — это неотъемлемая часть процесса. Так мы растём и становимся сильнее. Я не злилась на свою команду. Мы договорились, что если мне нужно выговориться, то я могу это сделать. Ничего личного», — добавила она.