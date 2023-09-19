Юлия Путинцева разгромила соперницу на турнире в Гуанчжоу

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Матч продолжался 1 час 47 минут, за это время теннисистки совершили всего один эйс на двоих — навылет подала Ю Сяоди. Двойных ошибок было уже больше — 4:2 в пользу представительницы Китая. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Путинцевой.

Турнир в Гуанчжоу относится к серии WTA-250 и проходит с 18 по 23 сентября. Теннисистки разделят между собой общий призовой фонд в размере $ 259,303.