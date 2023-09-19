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17:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Юлия Путинцева разгромила соперницу на турнире в Гуанчжоу

28-летняя казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (81 место в рейтинге) разгромно обыграла соперницу из Китая Ю Сяоди (213 место в рейтинге) в рамках турнира WTA в Гуанчжоу.

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Источник: Соцсети

Матч продолжался 1 час 47 минут, за это время теннисистки совершили всего один эйс на двоих — навылет подала Ю Сяоди. Двойных ошибок было уже больше — 4:2 в пользу представительницы Китая. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:0 в пользу Путинцевой.

Турнир в Гуанчжоу относится к серии WTA-250 и проходит с 18 по 23 сентября. Теннисистки разделят между собой общий призовой фонд в размере $ 259,303.

После этой победы Юлия Путинцева прошла во второй раунд турнира, где её ждёт встреча с 76-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании.

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