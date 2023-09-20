Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
Сочи
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Нефтехимик
Футбол. Кубок России
17:15
Рубин
Ростов
Футбол. Кубок России
17:15
Ахмат
Зенит
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Футбол. Еврокубки
19:45
Галатасарай
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
19:45
Реал
Унион Б
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ланс
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Интер
Все события
Фоторепортажи
23Невероятная победа «Спартака» со счетом 5:4
13Матч Кубка России в сухом доке на Баренцевом море. Как это было
12:06 (мск), источник: Vesti.kz

Решена судьба Елены Рыбакиной на Азиатских играх-2023

Стал известен состав сборной Казахстана по теннису для участия в Азиатских играх-2023, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Reuters

В списке отсутствуют первые ракетки страны — Елена Рыбакина и Александр Бублик. Так, лучшая теннисистка Казахстана заявилась на турнир в Токио серии WTA-500 (25 сентября — 1 октября) с призовым фондом 780 тысяч долларов.

Что касается Бублика, то он намерен выступить в Чэнду-250 (20 сентября — 26 сентября), где разыграют 1,153 миллиона евро, информирует телеграм-канал «Дядя Ваня».

Таким образом, Казахстан на Азиаде-2023 представят: Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев, Григорий Ломакин, Денис Евсеев, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова.

О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь