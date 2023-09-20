Решена судьба Елены Рыбакиной на Азиатских играх-2023
Стал известен состав сборной Казахстана по теннису для участия в Азиатских играх-2023, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
Стал известен состав сборной Казахстана по теннису для участия в Азиатских играх-2023, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай), сообщают Vesti.kz.
В списке отсутствуют первые ракетки страны — Елена Рыбакина и Александр Бублик. Так, лучшая теннисистка Казахстана заявилась на турнир в Токио серии WTA-500 (25 сентября — 1 октября) с призовым фондом 780 тысяч долларов.
Что касается Бублика, то он намерен выступить в Чэнду-250 (20 сентября — 26 сентября), где разыграют 1,153 миллиона евро, информирует телеграм-канал «Дядя Ваня».
Таким образом, Казахстан на Азиаде-2023 представят: Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев, Григорий Ломакин, Денис Евсеев, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова.