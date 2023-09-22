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09:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в ¼ финала турнира в Мексике

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (23-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-1000 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом $2,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале белорусская теннисистка проиграла в двух партиях француженке Каролин Гарсии (11) — 3:6, 4:6. В 1/16 финала Гарсия победила белоруску Александру Саснович (89) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, а в поединке за попадание в финал встретится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (9) и колумбийкой Эмелианой Аранго (180). Во втором полуфинале сыграют американские теннисистки София Кенин (53) и Каролин Долхайд (111).

На этом турнире Виктория Азаренко победила американку Робин Монтгомери (147) — 6:1, 6:1, украинку Даяну Ястремскую (102) — 6:4, 7:6 (7:5) и россиянку Веронику Кудерметову (19) — 6:2, 6:1.

Турнир в Гвадалахаре завершается 23 сентября.

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