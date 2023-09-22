Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в ¼ финала турнира в Мексике

В четвертьфинале белорусская теннисистка проиграла в двух партиях француженке Каролин Гарсии (11) — 3:6, 4:6. В 1/16 финала Гарсия победила белоруску Александру Саснович (89) — 4:6, 7:6 (7:5), 6:4, а в поединке за попадание в финал встретится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (9) и колумбийкой Эмелианой Аранго (180). Во втором полуфинале сыграют американские теннисистки София Кенин (53) и Каролин Долхайд (111).