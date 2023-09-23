Соболенко и Рыбакина отобрались на итоговый турнир WTA

Итоговый турнир WTA в нынешнем сезоне пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. Имена еще четырех его участниц определятся позднее по итогам чемпионской гонки.

Первая ракетка мира Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир третий сезон подряд, а уроженка Москвы Рыбакина станет первой теннисисткой из Казахстана, которая примет участие в данном соревновании. Также отмечается, что чемпионка US Open Гауфф отобралась на турнир в Канкуне как в одиночном, так и в парном разряде с соотечественницей Джессикой Пегулой.