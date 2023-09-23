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09:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соболенко и Рыбакина отобрались на итоговый турнир WTA

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек, американка Кори Гауфф и Елена Рыбакина из Казахстана отобрались на итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает официальный сайт организации.

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Итоговый турнир WTA в нынешнем сезоне пройдет с 29 октября по 5 ноября в мексиканском Канкуне. Имена еще четырех его участниц определятся позднее по итогам чемпионской гонки.

Первая ракетка мира Соболенко квалифицировалась на итоговый турнир третий сезон подряд, а уроженка Москвы Рыбакина станет первой теннисисткой из Казахстана, которая примет участие в данном соревновании. Также отмечается, что чемпионка US Open Гауфф отобралась на турнир в Канкуне как в одиночном, так и в парном разряде с соотечественницей Джессикой Пегулой.

В прошлом сезоне итоговый турнир принимал американский Форт-Уэрт, заменивший в связи с пандемией коронавируса китайский Шэньчжэнь. Его победительницей стала француженка Каролин Гарсия, обыгравшая в финале Соболенко.

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