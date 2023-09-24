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09:39 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Рублев проиграл Фритцу в матче Кубка Лейвера

Сборная мира выигрывает у команды Европы со счетом 6−0.

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Источник: AFP 2023

ТАСС, 24 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в матче Кубка Лейвера. Соревнования проходят в Ванкувере.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Фритца, выступающего за команду мира. Рублев представляет команду Европы. В первом матче на турнире Рублев в паре с французом Артюром Фисом уступил американцам Томми Полу и Фрэнсису Тиафо со счетом 3:6, 6:4, 6:10.

Ранее Фис в одиночном разряде проиграл американцу Бену Шелтону, испанец Алехандро Давидович-Фокина — аргентинцу Франсиско Черундоло, француз Гаэль Монфис — канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Команда Европы уступает в матче со счетом 0−6. Для победы команда должна набрать 13 очков. Каждая победа в матче в первый игровой день приносит одно очко, во второй день — два, в третий день — три. В каждый игровой день проводится три матча в одиночном разряде и один — в парном.

Рублев выступает на Кубке Лейвера во второй раз. Россиянин участвовал в турнире в 2021 году, тогда в состав сборной Европы попал и его соотечественник Даниил Медведев. В прошлом году соревнования проходили в Лондоне, российские теннисисты не получили приглашения принять участие в турнире.

Кубок Лейвера является выставочным командным турниром и проводится в шестой раз. Он назван в честь австралийца Рода Лейвера, единственного теннисиста, выигравшего все четыре турнира Большого шлема в мужском одиночном разряде за один год (1969) в Открытую эру (когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях). Сборная Европы выиграла четыре первых розыгрыша, в прошлом году победила команда остального мира. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса.

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