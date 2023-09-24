Российский теннисист Рублев проиграл Фритцу в матче Кубка Лейвера

ТАСС, 24 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в матче Кубка Лейвера. Соревнования проходят в Ванкувере.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Фритца, выступающего за команду мира. Рублев представляет команду Европы. В первом матче на турнире Рублев в паре с французом Артюром Фисом уступил американцам Томми Полу и Фрэнсису Тиафо со счетом 3:6, 6:4, 6:10.

Ранее Фис в одиночном разряде проиграл американцу Бену Шелтону, испанец Алехандро Давидович-Фокина — аргентинцу Франсиско Черундоло, француз Гаэль Монфис — канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

Команда Европы уступает в матче со счетом 0−6. Для победы команда должна набрать 13 очков. Каждая победа в матче в первый игровой день приносит одно очко, во второй день — два, в третий день — три. В каждый игровой день проводится три матча в одиночном разряде и один — в парном.

Рублев выступает на Кубке Лейвера во второй раз. Россиянин участвовал в турнире в 2021 году, тогда в состав сборной Европы попал и его соотечественник Даниил Медведев. В прошлом году соревнования проходили в Лондоне, российские теннисисты не получили приглашения принять участие в турнире.