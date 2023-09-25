Триумф России в Китае: наши теннисисты сразу в двух финалах!

Если из североамериканского этапа тура и US Open наши теннисисты уехали без одиночных титулов, хотя были несколько раз в шаге от них, то осень в Китае получается очень урожайной.

Сафиуллин наконец в финале

Сейчас в Поднебесной параллельно идут несколько теннисных турниров. Немного особняком стоят Азиатские игры — там после долгих консультаций наши так и не появились, но есть русские в составе Казахстана и Узбекистана. А вот на мужских турнирах в Чэнду и Чжухае россияне присутствуют, и они дошли до решающих стадий. Женский турнир в Нинбо только начался, но даже там в первом раунде три из четырех побед россиянок (Блинкова, Звонарева и Панова/Данилина в парах). По другую сторону Восточно-Китайского моря на Pan Pacific 500 в Токио наши стартовали с двух побед из двух (Самсонова и Кудерметова/Павлюченкова).

Однако главное событие произошло все же у мужчин — 55-я ракетка мира Роман Сафиуллин в 26 лет пробился в первый финал в карьере. Темпы, конечно, не алькарасовские, но подольчанин здорово прогрессировал последний год, и увенчать его титулом в Чэнду было бы здорово. Правда, сделать это будет архисложно — соперником россиянина будет Александр Зверев из Германии, который убрал в полуфинале Григора Димитрова. Оба игрока — с опытом пребывания в топ-3 мирового рейтинга, и хотелось бы им пожелать жесткий трехсетовик, но Зверев обошелся двумя сетами, один из которых завершился на тай-брейке.

Что касается Сафиуллина, он по пути к финалу одолел Брэндона Накасиму, четвертого «сеяного» Даниэла Эванса, а особенно повезло со снятием в четвертьфинале австралийца Джордана Томпсона после тяжелейшего первого сета с тай-брейком. Поэтому к Музетти Роман подошел физически подготовленным — и действительно не предоставил ни единого шанса. Роман был гораздо лучше на второй подаче, более активным на приеме и в итоге даже не дал сопернику ни одного брейк-поинта. 6:3, 6:4 — уверенная победа Романа над 18-й ракеткой мира.

Карацев сорвал российский финал травмой

В Чжухае и вовсе едва не дошло до российского финала. В итоге в нем сыграют Хачанов и неуступчивый оборонец из Японии Нисиока. Карен после длинного перерыва из-за рождения второго ребенка и травмы появился на US Open, уступив в первом же круге. Но теперь, кажется, вернулся по-настоящему. В полуфинале он обыграл крепкого американца Себастьяна Корду. Сначала взял 12-геймовый сет, не доводя до тай-брейка, а затем заставил поволноваться во второй партии. Корда уже плыл к себе домой, но при счете 0:4 чуть не перевернул игру, отыграл три гейма и вел 30:15 на подаче соперника. Карен выстоял психологически — 7:5, 6:4 — и теперь отметится в своем первом финале с января 2022 года. Турниры АТР он не выигрывал уже пять лет.

Закрывал игровой день Аслан Карацев, и, судя по всему, он так и не готов выдерживать несколько физически затратных матчей подряд. По дороге в полуфинал Аслан прошел сильных британцев Маррея и Норри, но видно, что два долгих поединка забрали много сил. С Нисиокой он агрессивно начал, сразу сделал брейк, но затем начались типичные для любящего атаковать Карацева ошибки и быстрые розыгрыши на эмоциях с ударами в сетку.

В итоге россиянин потерял преимущество и уступил партию 4:6. Во втором сете все пошло по еще менее приятному сценарию — наш теннисит вел 4:1, но затем получил микротравму и позвал массажиста. Девушка долго работала над шеей спортсмена, судя по всему, Карацева беспокоила правая часть организма, от чего пострадал форхенд. Врачебные интервенции не помогли — Аслан проиграл пять геймов подряд, тянул время в надежде восстановить силы, но Нисиока уже поймал кураж и не упустил матч. Тем не менее японец нынешнему Хачанову по зубам. Так что все шансы на два титула россиян уже во вторник.

Оба матча стартуют в 14.30 по московскому времени.