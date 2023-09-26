Тренер Рыбакиной жестко прошелся по WTA на фоне ситуации в Токио

«Просто чтобы прояснить ситуацию: нет никаких внятных объяснений, что такое performance bye. Что это значит? Дают ли турниры bye, чтобы помочь игрокам выступить? Или они обнуляют заработанный рейтинг? И не является ли рейтинг сам по себе показателем эффективности?



В прошлом году мы прилетели в Японию спустя два дня после финала в Европе (турнира в Портороже), но bye не увидели. То же самое будет между Токио и Пекином. Будут вручены четыре bye. Большинство игроков уже прошли в восьмерку (на Итоговый турнир WTA), так зачем им соревноваться до Канкуна?



Причина в том, что большинство турниров являются обязательными, на игроков накладывают штрафы, если они в них не участвуют. Игроки всегда платят за последствия. Система не работает, маркетинг ужасен. Нам нужна прозрачность. Все игроки должны понимать, что происходит. Перестаньте обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой», — написал Вуков в соцсетях.