Тренер Рыбакиной жестко прошелся по WTA на фоне ситуации в Токио

Напомним, Рыбакина снялась с соревнований. Позже казахстанка объяснила свое решение, отметив, что оно не связано с недавней критикой WTA. Ранее Елена жаловалась на то, что стала единственной из топ-5 посева на турнире в Токио, кто должен был начать борьбу с первого круга.
«Просто чтобы прояснить ситуацию: нет никаких внятных объяснений, что такое performance bye. Что это значит? Дают ли турниры bye, чтобы помочь игрокам выступить? Или они обнуляют заработанный рейтинг? И не является ли рейтинг сам по себе показателем эффективности?
В прошлом году мы прилетели в Японию спустя два дня после финала в Европе (турнира в Портороже), но bye не увидели. То же самое будет между Токио и Пекином. Будут вручены четыре bye. Большинство игроков уже прошли в восьмерку (на Итоговый турнир WTA), так зачем им соревноваться до Канкуна?
Причина в том, что большинство турниров являются обязательными, на игроков накладывают штрафы, если они в них не участвуют. Игроки всегда платят за последствия. Система не работает, маркетинг ужасен. Нам нужна прозрачность. Все игроки должны понимать, что происходит. Перестаньте обвинять игроков в ошибках, допущенных самой системой», — написал Вуков в соцсетях.
Добавим, что Рыбакина впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, который в этом году пройдет в мексиканском Канкуне. Сейчас казахстанка занимает пятое место в мировом рейтинге.
Помимо Рыбакиной на Итоговый турнира WTA также отобрались Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф (США). Еще четыре участницы определятся позднее.
Перспективы на мощный отрезок. Как Рыбакина может взлететь в рейтинге WTA до конца года.