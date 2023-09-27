Сделали в Китае: долгожданный успех Хачанова и финал Сафиуллина

Синхронные финалы турниров ATP 250 в китайских Чжухае и Чэнду 26 сентября принесли россиянам разные результаты. Карен Хачанов выиграл первый титул почти за пять лет в Чжухае, в двух партиях переиграв японца Есихито Нисиоку, а Роман Сафиуллин в Чэнду в драматичном трехсетовом финале против Александра Зверева всё же не смог завоевать дебютный трофей. Тем не менее для обоих теннисистов турниры получились знаковыми.

Вспоминая Париж

Вообще даже удивительно, что Хачанов при всех его классных результатах и недавнем возвращении в топ-10 не играл в финалах на уровне ATP с января 2022-го, а не побеждал с ноября 2018-го. Именно тогда, на «мастерсе» в Париже, Карен переиграл великого серба Новака Джоковича. Тот титул стал для него четвертым и до сего дня последним. Были, правда, финалы на Олимпиаде в Токио и в Аделаиде, но их россиянин проиграл. И даже когда на рубеже прошлого и нынешнего годов стал выходить в полуфиналы турниров Большого шлема, никак не мог добраться до титульных матчей на соревнованиях ATP. А тут еще травма в четвертьфинале «Ролан Гаррос» против Джоковича, выбившая Карена из строя на несколько месяцев.

В Чжухай Хачанов прибыл практически без турнирной практики в одиночке — после травмы он сыграл лишь один матч на US Open, вылетев в первом круге. Так что были большие сомнения, что Карен оправдает статус лидера посева. И он был близок к вылету уже в четвертьфинале — проиграл первый сет американцу Маккензи Макдональду, а во втором уступал с брейком. Но сумел переломить ситуацию и выиграть. В полуфинале Хачанов справился с еще одним американцем — Себастьяном Кордой, а в финале встречался с Нисиокой.

Полуфинальный обидчик Аслана Карацева из Японии не обладает феноменальными данными, при этом компенсируя недостаток роста и физики прекрасным движением по корту и цепкостью. Да, класс Хачанова объективно выше, но по ходу всей стартовой партии шла абсолютно равная борьба. Карен сделал брейк в пятом гейме, после чего повел 4:2. Вот только затем японец завладел инициативой. Счет стал 4:5, 15:30 на подаче Карена, то есть Нисиока был в двух очка от выигрыша партии. К счастью, Хачанов вовремя включился, удержал подвисшую было подачу, довел сет до тай-брейка, где уже доминировал. А во втором сете со счета 1:1 взял пять геймов подряд, а с ними и титул — на этом отрезке он просто уничтожал соперника своими мощнейшими ударами.

— Я очень рада за Карена, это долгожданный титул, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка, экс-первая ракетка мира в парном разряде Елена Веснина. — Тем более у него была очень серьезная травма, которая выбила его из игры на несколько месяцев. Поэтому, ему было важно восстановиться и найти свою игру, и ему это очень быстро удалось. Потому что всего лишь на третьем турнире он уже выиграл титул. Надеюсь, что оставшуюся часть сезона он также проведет в ударном темпе.

В понедельник, 1 октября, Карен Хачанов поднимется на 14-е место в рейтинге ATP.

Сафиуллин был очень близок

Любопытно, что финалы в Чжухае и Чэнду, где, кстати, семь лет назад Хачанов выиграл свой дебютный титул ATP, начались одновременно. В Чэнду на сей раз первый титул в дебютном финале мог выиграть Сафиуллин. Именно в нынешнем сезоне Роман, которому мешали травмы и неуверенность в себе, начал показывать по-настоящему классные результаты. В частности, дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил не без борьбы итальянцу Яннику Синнеру. А теперь вот едва не обыграл в финале другого топ-теннисиста Зверева.

Саша уже обрел уверенность, возвратившись в тур после тяжелой травмы, вернулся в топ-10. Однако Сафиуллин, по ходу турнира в Чэнду не отдавший на пути к финалу ни партии, в том числе британцу Дэну Эвансу и итальянцу Лоренцо Музетти, сыграл со Зверевым абсолютно равный матч. Он блестяще выкрутился из сложнейшей ситуации в первой партии, отыграв тройной сетбол при 4:5, 0:40 на своей подаче. После чего взял этот сет на тай-брейке и повел 2:0 во второй партии.

Увы, подтвердить брейк в следующем гейме ему не удалось — гораздо более искушенный в финальных матчах Зверев сравнял счет, а затем довел сет до тай-брейка. Где Роман выдал, пожалуй, розыгрыш недели, спас очко при 4:5 шикарнейшим ударом под сетку после, казалось, неберущегося смэша соперника.

Но при 5:6 отдал партию двойной ошибкой, что наверняка сказалось на его настрое в третьем сете. Там Зверев выглядел свежее и увереннее, а Сафиуллин, вероятно, не только сник, но и немного подустал. Хотя всё равно по итогам турнира он может быть горд собой. Теперь Роман поднимется на рекордное для себя 41-е место в рейтинге. И, судя по качеству тенниса, это для него явно не предел.