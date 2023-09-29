Рублев одержал волевую победу над Норри на старте турнира в Пекине

Рублев одержал волевую победу над Норри на старте турнира в Пекине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.