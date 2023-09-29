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12:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев одержал волевую победу над Норри на старте турнира в Пекине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

Во встрече первого раунда Рублев, получивший 5-й номер посева, одержал волевую победу над британцем Кэмероном Норри со счетом 4:6, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила два часа 6 минут.

В следующем круге 25-летний Рублев встретится с французом Уго Умбером.

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