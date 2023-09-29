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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов выбыл с турнира в Пекине

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 млн долларов.

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Источник: Reuters

Во встрече первого раунда Хачанов проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 3:6, 6:1, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 56 минут.

В следующем круге Музетти сыграет с победителем встречи Карлос Алькарас (Испания, 1-й номер посева) — Янник Ханфман (Германия).

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