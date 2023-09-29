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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко: из-за статуса первой ракетки мира ощущаю большую ответственность

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от получения статуса первой ракетки мира.

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Источник: AP 2023

«Я по-прежнему мотивирована продолжать заниматься важными вопросами. Как бы тяжело мне ни было достичь вершины, я не собираюсь расслабляться и терять страсть. Я хочу завершить сезон в статусе лучшей теннисистки мира и оставаться на этой позиции как можно дольше. Каждый раз, достигая цели, я ставлю перед собой новые. Поэтому хочу показать лучший теннис в Пекине.

Статус первой ракетки мира — нечто новое для меня. Я до сих пор не до конца в это верю. Я знаю, что сейчас представляю женский теннис, и из-за этого ощущаю большую ответственность. Но во мне ничего не изменилось», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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