Арина Соболенко: из-за статуса первой ракетки мира ощущаю большую ответственность
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от получения статуса первой ракетки мира.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от получения статуса первой ракетки мира.
«Я по-прежнему мотивирована продолжать заниматься важными вопросами. Как бы тяжело мне ни было достичь вершины, я не собираюсь расслабляться и терять страсть. Я хочу завершить сезон в статусе лучшей теннисистки мира и оставаться на этой позиции как можно дольше. Каждый раз, достигая цели, я ставлю перед собой новые. Поэтому хочу показать лучший теннис в Пекине.
Статус первой ракетки мира — нечто новое для меня. Я до сих пор не до конца в это верю. Я знаю, что сейчас представляю женский теннис, и из-за этого ощущаю большую ответственность. Но во мне ничего не изменилось», — сказала Соболенко на пресс-конференции.