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12:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка Шнайдер проиграла в финале турнира в Китае

Россиянка Шнайдер проиграла в финале теннисного турнира в Китае.

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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила тунисске Онс Жабер в финале турнира в китайском Нинбо, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Жабер, посеянной на турнире под первым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

Седьмая ракетка мира Жабер завоевала пятый титул Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере. Для Шнайдер это был первый финал турнира под эгидой организации.

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