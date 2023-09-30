Российская теннисистка Шнайдер проиграла в финале турнира в Китае

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила тунисске Онс Жабер в финале турнира в китайском Нинбо, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Жабер, посеянной на турнире под первым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.