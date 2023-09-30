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13:37 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Россиянин в двух сетах обыграл австралийца Алекса де Минора.

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Источник: Reuters

ТАСС, 30 сентября. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в пользу россиянина (2-й номер посева). Де Минауру не был присвоен номер посева. В четвертьфинале Медведев сыграет с победителем матча между соотечественником Андреем Рублевым (5) и французом Уго Умбером (без номера посева).

Медведев и-де Минаур встречались в третий раз за два месяца. В августе австралиец одержал победу над Медведевым в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Торонто со счетом 7:6 (9:7), 7:5. В сентябре россиянин взял реванш у австралийца, победив его в четвертом круге US Open (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых спортсмен одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Де Минауру 24 года, он занимает 12-е место в мировом рейтинге, на его счету 7 титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал US Open в 2020 году.

Турнир в Пекине относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии «хард». Призовой фонд составляет более $3,6 млн. Действующим победителем является австриец Доминик Тим, выигравший турнир в 2019 году. Потом соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2004).

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