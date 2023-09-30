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17:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

Рублев проиграл французу Умберу и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Пекине.

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Источник: AFP 2023

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев не сумел выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине, призовой фонд которого составляет более 3,6 миллиона долларов.

Во встрече второго круга Рублев, имевший пятый номер посева, проиграл французу Уго Умберу со счетом 7:5, 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность матча составила 2 часа 48 минут.

В четвертьфинале турнира Умбер сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (2-й номер посева).

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