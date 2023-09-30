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19:44 (мск), источник: Vesti.kz

Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал домашнего турнира АТР 250 Astana Open, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

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Источник: ktf.kz

Во втором круге Александр уступил австрийцу Себастьяну Офнеру, занимающему 58-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 2:6.

В ¼ финала Себастьян сыграет со своим соотечественником Домиником Тимом. Теннисисты проведут уже пятую очную встречу. Пока счет в их противостоянии 3:1 в пользу Тима.

В других четвертьфиналах сыграют: Таллон Грикспур (Нидерланды) — Себастьян Корда (США); Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Медьедович (Сербия); Адриан Маннарино (Франция) — Юрий Родионов (Австрия).

В парном разряде в шаге от полуфинала остановился Александр Недовесов. Казахстанец вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) в ¼ финала уступил Ариэлю Бехару (Уругвай)/Адаму Павласеку (Чехия) — 3:6, 6:4, 5:10.

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