Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал домашнего турнира АТР 250 Astana Open, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал домашнего турнира АТР 250 Astana Open, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Во втором круге Александр уступил австрийцу Себастьяну Офнеру, занимающему 58-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 4:6, 2:6.
В ¼ финала Себастьян сыграет со своим соотечественником Домиником Тимом. Теннисисты проведут уже пятую очную встречу. Пока счет в их противостоянии 3:1 в пользу Тима.
В других четвертьфиналах сыграют: Таллон Грикспур (Нидерланды) — Себастьян Корда (США); Иржи Легечка (Чехия) — Хамад Медьедович (Сербия); Адриан Маннарино (Франция) — Юрий Родионов (Австрия).
В парном разряде в шаге от полуфинала остановился Александр Недовесов. Казахстанец вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) в ¼ финала уступил Ариэлю Бехару (Уругвай)/Адаму Павласеку (Чехия) — 3:6, 6:4, 5:10.