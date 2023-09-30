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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Рыбакина рассказала, что с трудом восстанавливалась после US Open

Пятая ракетка мира теннисистка Елена Рыбакина (Казахстан) рассказала о проблемах с восстановлением накануне старта на Открытом чемпионате Китая, проходящем в Пекине с 30 сентября по 8 октября.

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Источник: Reuters

«Сейчас я сосредоточена на том, чтобы сыграть ещё немного матчей, так как, к сожалению, я снова заболела, о чём, возможно, никто не знал. Нью-Йорк был для меня тяжёлым испытанием. После него пришлось восстанавливаться две недели. Поэтому, даже приехав в Токио, это было не лучшим решением сыграть там. Сейчас я просто хочу сыграть несколько матчей. Конечно, всё внимание будет сосредоточено на Итоговом турнире WTA», — сообщила Рыбакина на пресс-конференции.

Стартовый матч на турнире Елена Рыбакина проведёт с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Игра состоится 2 октября в 5:00 мск.

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