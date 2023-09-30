Елена Рыбакина рассказала, что с трудом восстанавливалась после US Open

«Сейчас я сосредоточена на том, чтобы сыграть ещё немного матчей, так как, к сожалению, я снова заболела, о чём, возможно, никто не знал. Нью-Йорк был для меня тяжёлым испытанием. После него пришлось восстанавливаться две недели. Поэтому, даже приехав в Токио, это было не лучшим решением сыграть там. Сейчас я просто хочу сыграть несколько матчей. Конечно, всё внимание будет сосредоточено на Итоговом турнире WTA», — сообщила Рыбакина на пресс-конференции.