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08:09 (мск), источник: ТАСС

Вероника Кудерметова стала победительницей теннисного турнира в Токио

В финале россиянка в двух сетах обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

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Источник: Reuters

ТАСС, 1 октября. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянки, получившей на турнире восьмой номер посева. Пегула выступала под вторым номером. В четвертьфинале Кудерметова обыграла первую сеяную Игу Свёнтек из Польши.

Кудерметова завоевала второй в карьере титул WTA в одиночном разряде. В апреле 2021 года россиянка одержала победу на соревнованиях в Чарльстоне (штат Южная Каролина, США), которые проводятся на грунте. Российская теннисистка играла во втором финале в сезоне-2023. В июне она уступила соотечественнице Екатерине Александровой в решающем матче на соревнованиях в нидерландском Хертогенбосе.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 19-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2022 года. В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Пегуле 29 лет, она является четвертой ракеткой мира и обладательницей трех титулов WTA. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше четвертьфинала.

Турнир в Токио относится к категории WTA 500 и проходит на покрытии «хард». Призовой фонд соревнований превышает $780 тыс. В прошлом году чемпионкой стала россиянка Людмила Самсонова. Также турнир выигрывали Надежда Петрова (2012), Мария Шарапова (2005, 2009), Динара Сафина (2008) и Елена Дементьева (2006).

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