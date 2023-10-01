Кудерметова впервые за 2,5 года завоевала титул! Россиянка победила четвертую ракетку мира

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В воскресенье, 1 октября, на турнире WTA-500 в Токио (Япония) состоялся финальный матч. Участницами решающей игры стали россиянка Вероника Кудерметова, имевшая восьмой номер посева, и четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула (2). Кудерметова доказала, что сейчас пребывает в хорошей форме, несмотря на трудности последних недель, — собственно, сам факт выхода в финал красноречиво свидетельствует об этом. Главный сюрприз россиянка преподнесла в четвертьфинале. Мало кто из экспертов ожидал, что Вероника обыграет вторую ракетку мира Игу Свёнтек (1) — 6:2, 2:6, 6:4, — на это рассчитывали лишь преданные болельщики спортсменки.

А в полуфинале Кудерметова в сумасшедшей борьбе одолела соотечественницу Анастасию Павлюченкову — 7:6, 6:7, 6:3.

«Очень тяжёлый матч, напряжённая борьба. Мы обе выложились на максимум. Я так рада. Важнее всего было оставаться в игре, быть чуть более агрессивной. Настя всегда стремится действовать активно. Во втором сете я, возможно, немного потеряла концентрацию, заиграла медленнее. Но в решающем сете сказала себе, что если хочу победить, то нужно играть агрессивно. Это стало ключевым моментом», — сказала Вероника в интервью на корте после победы над Павлюченковой.

Матч этот продолжался 3 часа 28 минут, и это личный рекорд Кудерметовой. Предыдущий рекорд россиянки составлял 3 часа и 14 минут. И он тоже был установлен на турнире в Токио! Это произошло в матче с представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей в сентябре 2022 года. Тогда теннисистки боролись за выход в полуфинал, и Вероника тоже одержала победу.

Пегула же в Токио и вовсе словно не заметила соперниц в лице Кристины Бушкэ, Дарьи Касаткиной (6) и Марии Саккари (4). За три матча американка проиграла всего лишь девять геймов — прекрасный результат.

Для Джессики этот финал стал восьмым в карьере. Из предыдущих семи она выиграла три. Кудерметова же подходила к своему седьмому финалу в карьере с не самой лучшей статистикой: одна победа и пять поражений в решающих матчах. А вот в личных встречах перевес был на стороне Вероники: 1−0. Она обыграла Джессику в четвертьфинале Мадрида в этом году — 6:4, 0:6, 6:4.

Отчётный матч Кудерметова начала просто прекрасно. Россиянка повела 3:0 с брейком, причём на этом отрезке она отдала сопернице лишь два очка, в том числе ни одного на приёме. Следующие три гейма остались за Пегулой, которая в пятом гейме смогла вернуть брейк, а затем сравняла счёт — 3:3.

Однако в дальнейшем ощутимое преимущество было у Кудерметовой, которая лучше действовала на задней линии и старалась действовать активно на приёме. Какое-то время теннисистки брали свои подачи, причём Вероника дважды сделала это под ноль. А в 12-м гейме Кудерметова со второй попытки реализовала сетбол на приёме — 7:5 за 54 минуты. Стоит отметить, что у Пегулы до этого не было ни одной двойной ошибки, а в ключевой момент она занервничала и допустила две двойные подряд.

Во второй партии Кудерметова не стала сбавлять оборотов и выступила ещё успешнее. Из первых шести геймов она выиграла пять — Пегула взяла лишь третий гейм, на своей подаче. Вероника же в трёх своих геймах проиграла лишь очко. Подавая на титул при 5:1, она начала с 0:30, но впоследствии реализовала третий матчбол — 7:5, 6:1 за 1 час 25 минут.

Так Вероника Кудерметова завоевала второй титул в карьере (первый был добыт на зелёном грунте Чарльстона в апреле 2021 года). Теперь её статистика побед и поражений в финалах — 2−5. Россиянка прервала серию из четырёх поражений в финальных матчах. В понедельник она с 19-го места в рейтинге WTA поднимется на 16-е. Пегула же останется четвёртой ракеткой мира.

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Совсем недавно в штаб Кудерметовой вошёл российский тренер Дмитрий Турсунов, который ранее, в частности, работал с Эммой Радукану, Белиндой Бенчич, а в последнее время — с Екатериной Александровой. Сотрудничество уже приносит плоды!

«Вероника уже несколько недель работает с Турсуновым. Я очень рада. Посмотрим, что будет дальше. Когда Кудерметова начала работать с Турсуновым, мне стало интересно. Она ведь была в провале: всё время проигрывала. Когда Сергей Демёхин решил договориться с Турсуновым, это был правильный ход. В какой-то момент Вероника потеряла в себе уверенность, но потихоньку начала её находить», — говорила в интервью «Чемпионату» 18-кратная чемпионка СССР по теннису, комментатор Анна Дмитриева.