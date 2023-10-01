16-летняя Андреева выиграла первый матч после US Open! Мирра разгромила чемпионку ТБШ

В воскресенье, 1 октября, на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) продолжаются матчи первого круга. В одной из наиболее интересных встреч дня сражались россиянка Мирра Андреева, которая в свои 16 лет уже успела побывать в топ-60 мирового рейтинга (сейчас она 62-я), и чемпионка «Ролан Гаррос» 2021 года, бывшая вторая ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. Андреева пробилась в основную сетку через квалификацию, а Крейчикова получила 10-й номер посева.

Для Андреевой сегодняшний матч стал первым после Открытого чемпионата США. На US Open юная россиянка проиграла во втором круге, уступив будущей победительнице Кори Гауфф — 3:6, 2:6. Крейчикова на последнем ТБШ сезона проиграла в первом раунде, зато потом завоевала титул на «пятисотнике» в Сан-Диего, обыграв в финале чемпионку Australian Open 2020 года Софью Кенин — 6:4, 2:6, 6:4.

Любопытно, что Мирра и Барбора уже встречались на корте, несмотря на то что россиянка проводит первый полноценный сезон в профессионалах. Во втором круге Уимблдона Андреева оказалась сильнее. Крейчикова, правда, снялась из-за травмы, но счёт к тому моменту однозначно свидетельствовал о превосходстве более молодой спортсменки: 6:3, 4:0.

Второе противостояние теннисисток также закончилось победой россиянки. Андреева уже в первом гейме сделала брейк, хотя матч начался с 40:15 на подаче Крейчиковой. Такое начало добавило уверенности россиянке, а чешку, напротив, подкосило. В пятом гейме Мирра ещё раз взяла чужую подачу, а в шестом ушла с двойного брейк-пойнта — 5:1. Следующий гейм Барбора всё же выиграла, но затем Андреева без проблем подала на сет, закончив партию эйсом, — 6:2 за 37 минут.

Вторую партию, как и первую, Андреева также начала с выигранного на чужой подаче гейма — со второго брейк-пойнта. Затем россиянка держала свою подачу, а в пятом гейме добилась ещё одного брейка, после того как Крейчикова допустила две двойные ошибки, а затем смэшем пробила в сетку, — так счёт стал 4:1 в пользу Мирры. А при 5:2 Андреева уверенно подала на матч, воспользовавшись первым же матчболом, — 6:2, 6:2 за 1 час 16 минут.

Вот так Мирра Андреева вышла во второй круг «тысячника» в Пекине. На этой стадии она сыграет с Анастасией Павлюченковой, которая получила так называемый performance bye и благодаря этому пропустила первый раунд. (Также этой чести удостоились Вероника Кудерметова, Джессика Пегула и Мария Саккари).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239450&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто ещё из россиянок играет в Пекине?

Андреева стала единственной нашей соотечественницей, пробившейся в основную сетку через квалификацию. В финале она обыграла Анну Калинскую — та снялась при счёте 6:0, 3:1 в пользу Мирры. А вот Камилла Рахимова и Элина Аванесян уступили своим соперницам по финальным играм квалификации.

В итоге в основную сетку Пекина попали девять россиянок. Павлюченкова и Кудерметова, как уже было сказано, начнут борьбу со второго круга. А в первом раунде, помимо Андреевой, свои матчи уже провели Анна Блинкова, оказавшаяся сильнее хорватки Донны Векич (6:3, 7:5), Анастасия Потапова, проигравшая бывшей россиянке, а ныне француженке Варваре Грачёвой (2:6, 6:3, 1:6), и Людмила Самсонова, которая победила американку Алисию Паркс (6:4, 7:6).

Кроме того, завтра, 2 октября, Екатерина Александрова сыграет с Гауфф (3), Дарья Касаткина (11) — с египтянкой Маяр Шериф, а 39-летняя Вера Звонарёва, получившая уайлд-кард, померится силами с китаянкой Ван Синьюй.

А как там Соболенко?

Арина Соболенко проводила свой дебютный матч в статусе первой ракетки мира. В соперницах по первому кругу у неё оказалась чемпионка Australian Open 2020 года Софья Кенин. Американка русского происхождения пытается вернуться на прежний уровень. Она неплохо выступила на последних двух турнирах. На «пятисотнике» в Сан-Диего Кенин дошла до финала, на «тысячнике» в Гвадалахаре — до полуфинала и благодаря этому поднялась на 31-е место в рейтинге WTA. Но с Соболенко ей тягаться пока не по силам.