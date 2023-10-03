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10:42 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко пробилась в ⅛ финала турнира WTA в Пекине

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка мира Арина Соболенко пробилась в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Пекине с призовым фондом $8,1 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В сегодняшнем матче второго раунда Соболенко одолела британскую теннисистку Кэти Бултер, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге, — 7:5, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет итальянка Ясмин Паолини (36-й номер рейтинга WTA). В стартовом матче Арина Соболенко победила представительницу США Софию Кенин (31) — 6:1, 6:2.

Соревнования в китайской столице завершатся 8 октября.

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