Арина Соболенко пробилась в ⅛ финала турнира WTA в Пекине

В сегодняшнем матче второго раунда Соболенко одолела британскую теннисистку Кэти Бултер, которая занимает 56-е место в мировом рейтинге, — 7:5, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет итальянка Ясмин Паолини (36-й номер рейтинга WTA). В стартовом матче Арина Соболенко победила представительницу США Софию Кенин (31) — 6:1, 6:2.