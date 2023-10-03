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16:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с Миррой Андреевой

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

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Источник: Reuters

Соперницей Рыбакиной на этой стадии турнира была представительница Германии Татьяна Мария (53-я в рейтинге WTA). Игра завершилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу спортсменки из Казахстана.

Матч продлился 1 час 11 минут. Рыбакина девять раз подала навылет, совершила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету немецкой спортсменки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде соревнований в Китае Рыбакина сыграет с 60-й ракеткой мира 16-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой. Турнир в Пекине завершится 8 октября.

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