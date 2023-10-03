Определился победитель турнира АТР 250 Astana Open

Француз обыграл в финале 28-ю ракетку мира, американца Себастьяна Корду — 4:6, 6:3, 6:2.

Американцы Натаниэль Леммонс и Джексон Уитроу стали победителями парного разряда. В решающем матче они обыграли Мате Павича (Хорватия)/Джона Пирса (Австралия) со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). В 2021 году американцы уже выигрывали турнир серии ATP Challenger 125 в Астане.

Турнир категории ATP 250 уже проходил в Астане в 2020 и 2021 годах, а в 2022 году столица Казахстана впервые принимала турнир серии АТР 500. Несмотря на то, что в этом году параллельно с Astana Open проходил турнир ATP 500 в Пекине, в Астане собрались многие сильные теннисисты мира: лидер сборной Казахстана, 26-я ракетка планеты, чемпион турнира АТР 500 в Галле Александр Бублик; победитель трех турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион, победитель 19 турниров ATP, обладатель «Кубка Дэвиса», бывшая третья ракетка мира Стэн Вавринка (Швейцария); победитель одного турнира «Большого шлема» и 17 турниров ATP, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия); Себастьян Корда (США), победитель одного юниорского турнира «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, и многие другие.

За восемь дней турнира матчи на центральном и первом корте Национального теннисного центра Beeline Arena посетили свыше 16 000 зрителей. Со всех уголков Казахстана федерация привезла детей — воспитанников своих теннисных центров: каждый день турнир посещали более 1 000 детей. В рамках ATP 250 ASTANA OPEN был проведен финальный этап всеказахстанского турнира среди любителей. 40 лучших игроков этого соревнования ежедневно смотрели матчи ATP 250.