Суперзвезду русского тенниса считали «темным магом». Как в Китае развеяли это волшебство

После финала US Open, где Даниил Медведев уступил Новаку Джоковичу, россиянин на корте не появлялся. Первым турниром после ТБШ для него стал пятисотовик в Китае.

Отдых пошел Медведеву на пользу. Теннисист дошел до своего 8-го финала в этом сезоне (5 из них он выиграл). В Пекине Даниил обыграл в полуфинале Александра Зверева из Германии. Его соперник по финалу — итальянец Янник Синнер — справился с Карлосом Алькарасом из Испании.

Для Синнера матч с Медведевым в очередной раз стал принципиальным. 22-летний теннисист встречался с россиянином шесть раз, но до победы дело так и не доходило. В комментах в соцсетях после каждой новой победы Дани над Янником россиянина называли темным магом. Оказалось, что чары не так крепки…

В финале Пекина итальянец был настроен решительно, но и Медведев тоже. Теннисисты играли сосредоточенно, не давали друг другу много шансов для выхода нервной энергии, демонстрировали плотные и красивые удары. До того, чтобы брейкануть дело у них не дошло. Хотя до брейк-пойнтов в первом сете добирались оба. В пятом гейме Синнер не справился с перестрелкой на задней линии, но спас себя. Медведев же в восьмом создал проблемы, которые потом же сам и решил. Немного помог и Янник, когда ошибался в выигрышных ситуациях.

Так сет дошел до тай-брейка. В лотерее везение оказалось за Синнером. Итальянец круто подавал, вынуждал Медведева ошибаться, гоняя по корту, а также здорово атаковал — 5:0. Россиянин же в кульминационный момент дал двойную, проиграл перестрелку на задней линии и отправил мяч в коридор с форхенда в противоход Синнеру. Единственное, что получилось у Даниила — размочить счет — 2:7 (6:7).

Во втором сете Медведев стал заметно хуже подавать первым мячом, но Синнеру это не давало никакого преимущества. Россиянин тоже не особо пользовался подарками соперника. Финал теннисистов был гораздо менее напряженным, чем полуфиналы, которые они провели. Часть геймов Медведев и Синнер забирали под ноль. Что же до брейков, их не случилось и тут. Итальянец в третьем гейме вновь добирался до брейк-пойнтов, но подачи в нужный момент спасли Даниила.

Итогом партии стал тай-брейк, который Медведеву уже никак нельзя было проигрывать. Начало выдалось неудачным — 0:3: Синнер отлично подал, вышел победителем из перестрелки на задней линии, а еще Медведев подарил ему очко ударом в сетку. После этого россиянин сократил отставание — 2:3. А вот дальше опять начались проблемы. У Синнера и подача сработала, и кросс с форхенда. Медведев, кстати, снова ошибся на задней линии, отдав еще одно важное очко. Итальянец заработал четыре матчбола (6:2), надежды на спасение у Даниила не было. Уже в следующем розыгрыше Синнер принял кроссом с форхенда, отправив мяч в угол корта. Соперник среагировать на удар не успел — 6:7 (2:7).

***