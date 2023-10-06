Стали известны все участницы итогового турнира WTA с Рыбакиной
Определились все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.
Определились все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.
В окончательную заявку на соревнования отобрались Маркета Вондроушова, Каролина Мухова (оба — Чехия) и Онс Жабер (Тунис).
Ранее на турнир квалифицировались Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф, Джессика Пегула (оба — США) и Елена Рыбакина (Казахстан).
Напомним, сегодня, 6 октября, Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 — China Open в Пекине (Китай), обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко.