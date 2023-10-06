Стали известны все участницы итогового турнира WTA с Рыбакиной

Стали известны все участницы итогового турнира WTA с Рыбакиной

Определились все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.