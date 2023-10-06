Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эмполи
Удинезе
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Локомотив
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Витязь
Барыс
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
СКА
23
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:45
Лечче
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Альмерия
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Нант
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Салават Юлаев
63
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Лада
32
Все события
Фоторепортажи
14«Зенит» обыграл «Локомотив» в финале Суперкубка
16Внук Цымбаларя, Каррера в раздевалке, «Спартак» Романцева с трофеем: в Тушине прошел матч памяти легенды красно-белых
20:07 (мск), источник: Vesti.kz

Стали известны все участницы итогового турнира WTA с Рыбакиной

Определились все участницы Итогового турнира WTA в одиночном разряде, который пройдет с 29 октября по 5 ноября в Канкуне (Мексика), сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: ktf.kz

В окончательную заявку на соревнования отобрались Маркета Вондроушова, Каролина Мухова (оба — Чехия) и Онс Жабер (Тунис).

Ранее на турнир квалифицировались Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша), Кори Гауфф, Джессика Пегула (оба — США) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Напомним, сегодня, 6 октября, Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 — China Open в Пекине (Китай), обыграв первую ракетку мира Арину Соболенко.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь