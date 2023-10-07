Теннисист Медведев вышел в третий круг на турнире серии «Мастерс» в Шанхае

ТАСС, 7 октября. Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл чилийца Кристиана Гарина в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянина (2-й номер посева). Гарин не получил номер посева. В третьем круге Медведев сыграет с американцем Себастьяном Кордой (26).

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев 8 раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал 5 титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

27-летний Гарин располагается на 98-й строчке мирового рейтинга, в 2021 году он поднимался до 17-го места. На его счету чилийца 5 титулов ATP. В 2022 году он вышел в четвертьфинал Уимблдона, это лучший результат Гарина на турнирах Большого шлема.