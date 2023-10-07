Самсонова победила Рыбакину и сыграет со Свентек в финале турнира WTA в Пекине

ТАСС, 7 октября. Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинальном матче турнира Женской ассоциации тенниса (WTA) в Пекине.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу россиянки, которая не получила номера посева. Рыбакина была посеяна под пятым номером. В финале Самсонова сыграет со второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек, которая ранее в субботу обыграла американку Коко Гауфф (6:2, 6:3).

Самсоновой 24 года, она располагается на 22-й строчке мирового рейтинга. На ее счету четыре титула WTA. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила далее четвертого круга. В 2021 году в составе российской команды она стала победительницей Кубка Билли Джин Кинг.

Рыбакиной 24 года, она занимает пятое место в рейтинге WTA и является обладательницей пяти титулов под эгидой организации. Победа на Уимблдоне 2022 года — лучший результат спортсменки на турнирах Большого шлема.